Jyty vaatii Arkean tes-päätöksen perumista – ammattiliitto arvostelee erityisesti Turun konsernijaoston vihreitä ja keskustaa

Jenni Lepänrinne

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry jyrähtää Arkean suunnittelemasta tes-muutoksesta.

Jyty vaatii JHL:n tavoin päätöksen perumista.

– Turun kaupungin johdon siunaama päätös on pöyristyttävä. Se on avattava uudelleen käsittelyyn, jossa on myös kuultava henkilöstöä, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii liiton tiedotteessa.

Pihlajamäki korostaa, ettei Jyty hyväksy pienipalkkaisten työtekijöiden, kuten keittäjien, siivoojien tai laitoshuoltajien työehtojen polkemista.

Ammattiliitto Jytyn Pihlajamäki arvostelee Turun konsernijaoston vihreiden ja keskustan toimintaa. Paikallispoliitikot tekivät puolueidensa valtakunnan politiikasta poikkeavan päätöksen konsernijaostossa ja hyväksyivät Arkean tes-muutoksen.

– Yllätyksenä tuli, että vihreät, mutta myös keskusta, kannattivat matalapalkkaisten työehtojen rajuja heikennyksiä Turussa. Vielä äskettäin nämä maan hallituspuolueet tuomitsivat vastaavassa tilanteessa jyrkästi valtio-omisteisen Postin omistajaohjauksen ja sopimusshoppailun, Pihlajamäki muistuttaa tiedotteessa.

Jyty ilmoittaa tarvittaessa olevansa muiden ammattiliittojen tavoin valmis työtaistelutoimiin Arkea-tapauksessa.

Ylipäätään Jyty pitää Turun yhtiöittämispäätöksiä virheinä. Tämän osoittaa Pihlajamäen mukaan tuorein kehitys eli tes-muutos.

– Kuntien ei ole syytä ryhtyä markkinavoimien riepoteltavaksi ja kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa. Emme yleisestikään kannata kuntien palveluiden yhtiöittämistä, joka on johtanut epäterveeseen kilpailuun, jossa tulos revitään työntekijöiden selkänahasta, Pihlajamäki toteaa.