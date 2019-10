Turussa ja Tansaniassa opiskelevat selvittävät yhdessä Mwanzan kaupungin tulvariskejä

Turkulaisen Kerttulin lukion opiskelijat ja tansanialaiset yliopisto-opiskelijat yhdistävät voimansa torstaina 10. lokakuuta sekä Turussa että Dar es Salaamissa rinnakkain järjestettävässä mapathon-kartoitustapahtumassa. Mapathon on osa neljän tansanialaisen yliopiston ja Turun yliopiston Resilience Academy -toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja opiskelijoiden roolia ja taitoja tulvariskien hallinnassa nopeasti muuttuvissa ja kasvavissa kaupungeissa. Järjestäjien mukaan tapahtuman tavoitteena on parantaa avoimien karttojen laatua ja sisältöä.

Torstain tapahtumassa arviolta 70 vapaaehtoista opiskelijaa kartoittaa tansanialaisen Mwanzan kaupungin rakennuksia tulvariskien tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Projekti järjestetään Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen, Kerttulin lukion, Humanitarian OpenStreetMap Team -järjestön ja EGEA Turku ry:n yhteistyönä. Tapahtuma on osa Turun kaupungin järjestämää STEAM-toimintaa.

– Kahden eri ryhmän rinnakkaistapahtuma mahdollistaa ryhmien välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen. Tansanian kaupungit, kuten Mwanza, kamppailevat vakavan ja säännöllisesti toistuvan tulvaongelman kanssa. Tulvat aiheuttavat aineellisia menetyksiä, lisäävät tartuntatautien, kuten koleran, leviämisriskiä ja katalysoivat erilaisia ympäristövahinkoja. Kaupunkien infrastruktuuri on heikko, jätehuolto puutteellista ja köyhyydessä elävien kansalaisten hyvinvointi on nopeasti kasvavissa kaupungeissa uhattuna. Suurin syy tulville kaupungissa on monien jokien olemassaolo ilman kunnollista ja toimivaa infrastruktuuria. Joet toimivat myös monien jätevesien viemäreiden laskupaikkana ja jätteiden dumppauskohteena, toteaa tiedotteessa apulaisprofessori Niina Käyhkö.

– Kartoitusprojekti on nuorten ilmastoteko, joka edistää kestävää kehitystä tukemalla humanitääristä ja kehitysyhteistyötä Tansaniassa. OpenStreetMap avoimena karttapalveluna antaa mahdollisuuden muokata ja luoda paikkatietoa, joka on avoimesti saatavilla ja parantaa täten päätöksentekoa. Avoimen datan ratkaisut tuovat esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöille mahdollisuuksia, joita kaupalliset teknologiajätit eivät voi tarjota. Myös avoimesti saatavilla olevat aineistot ovat tärkeä osa vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa, sillä niillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia osaa kalliita satelliittikuvatuotteita tai ole lisenssiä käyttää suljettuja aineistoja, Käyhkö jatkaa.

Mapathon on samana päivänä Turun yliopistossa järjestettävän Digital Futures -seminaarin sivutapahtuma.