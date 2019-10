Omakotitonttien hinnat kallistuvat Turussa

Jari Heino

Turku nostaa omakotitonttien vyöhykehintoja vuoden 2020 alussa. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti maanantaina, että neljäs ja viides vyöhyke yhdistetään.

Tähän saakka neljännessä vyöhykkeessä (Lentokenttä, Urusvuori, Saramäki ja Metsämäki) hinta on ollut 24 euroa per neliö ja viidennessä vyöhykkeessä (Yli-Maaria, Moisio, Jäkärlä) 22 euroa. Jatkossa koko alueella hinta on 24 euroa.

Turku on tähän saakka jaettu kuuteen vyöhykkeeseen, joiden neliöhinnat ovat vaihdelleet keskustan 77 eurosta Paattisten 14 euroon. Jatkossa vyöhykkeitä on siis viisi. Kuhunkin tulee 1–2 euron korotus.

Vyöhykehintoja käytetään ensi kertaa luovutettavien omakotitonttien luovutuksissa, uusittaessa tonttien vuokrasopimuksia sekä tonttien muodostusosakauppojen yhteydessä. Lisäksi ne ovat käytössä niin sanotun jatkuvan haun tonttien luovutuksessa sekä eräissä tapauksissa vuokratonttien luovutuksessa. Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ne eivät vaikuta ennen vuokrakauden päättymistä.

Turun tavoitteena on ollut, että kaupunkien tonttien hinnat ovat 80 prosenttia yleisestä markkinatasosta.