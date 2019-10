Syövän selättäminen herätti turkulaisen Matilda Koiviston halun auttaa muita sairastuneita

Joka vuosi keskimäärin 700 nuorta aikuista sairastuu syöpään. Vuonna 2015 yksi heistä oli turkulainen Matilda Koivisto. Tuolloin 21-vuotias Koivisto löysi keväällä patin soliskuopastaan ja meni näyttämään sitä lääkärille. Järkytys oli suuri, kun Koivisto kuuli sairastavansa Hodgkinin tautia eli imusolmukesyöpää.

– Olihan se yllättävää ja järkyttävää niin itselleni kuin perheelle ja lähipiirille. Olin tosi nuori ja olin kokenut olevani terve. Minulla ei ollut muita oireita kuin se löytämäni patti.

Sylva ry:n mukaan syövät ovat yleisesti ottaen harvinaisia nuorilla aikuisilla eli 18–35-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä yleisimpiä syöpiä ovat leukemiat, lymfoomat, erilaiset aivokasvaimet ja sarkoomat, jotka ovat hyvin pitkälti parannettavissa.

Koiviston hoidot aloitettiin kahden viikon päästä. Hän sai sekä sytostaatti- että sädehoitoa. Maaliskuusta marraskuulle kestäneen sairauslomansa aikana Koivisto pyrki elämään niin tavallista ja normaalia elämää kuin se oli mahdollista: näkemään ystäviä ja käymään erilaisissa kulttuuritapahtumissa.

– Yritin välttää kotiini linnoittautumista. Kuitenkin esimerkiksi kaikenlaisen hikiliikunnan harrastaminen oli mahdotonta, ja välillä ihan tavalliset kävelylenkit tuntuivat haastavilta. Sain kahdeksan kertaa sytostaatteja, jotka veivät voimat ja heikensivät yleiskuntoa. Joka toinen viikko olin todella huonossa kunnossa ja pystyin vain makaamaan sängyssä.

Koivisto sai sairautensa aikana tukea perheeltään ja muilta läheisiltä. Jälkikäteen hän on ymmärtänyt, että olisi kannattanut hakea myös vertaistukea.

– En silloin osannut enkä ymmärtänyt hakea vertaistukea. Nyt koen, että siitä olisi ollut iso apu. Vertaistukihenkilö on kokenut jotain hyvin samankaltaista kuin itse, joten hän ymmärtää. Hänelle on helpompi kertoa asioita ja puhua myös pelottavista ja vaikeista asioista ilman, että hän pelästyy. Se on yksi syy, miksi haluan itse tarjota apua ja tukea muille nuorille sairastuneille.

Koivisto kouluttautui Sylva ry:n kautta vertaistukihenkilöksi viime vuonna. Hän on ehtinyt jo toimia muutaman nuoren aikuisen tukena. Koivistolla on kerrallaan yksi tuettava, jonka kanssa hän soittelee noin kerran viikossa.

– Toisten auttamisesta tulee hyvä olo ja merkityksellisyyden tunne, mutta se on myös tärkeä osa omaa paranemisprosessia. Toki muiden tarinoiden kuunteleminen on myös raskasta. Ilmi voi tulla surullisia ja pelottaviakin asioita, mutta tällainen toiminta sopii minulle. En ole sairastuneen läheinen vaan ulkopuolinen tuki häntä varten.

Koivisto on vertaistukihenkilönä myös lokakuussa Turussa alkavilla Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämillä vapaamuotoisilla Fuck Cancer -kahveilla, jotka on tarkoitettu 18–40-vuotiaille nuorena aikuisena syöpään sairastuneille tai sen sairastaneille ja heidän läheisilleen. Fuck Cancer -kahvit ovat Sylva ry:n koordinoimaa valtakunnallista toimintaa syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi.

Café Artin kabinetissa järjestettäviä kahveja vetävät Koiviston lisäksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsiperhe- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pia Ilves ja neuvontahoitaja Annamari Rivero. Syksyllä on kolme avointa tapaamista, jossa ihmiset pääset kuulemaan muiden syöpätarinoita. Kahvit ovat pysyvä osa yhdistyksen toimintaa ja ne jatkuvat keväällä.

– Toivottavasti mahdollisimman moni nuori aikuinen tulee paikalle. Itselleni on ollut tärkeää opetella puhumaan asioista ja tuomaan tunteita esiin. Sairastuneille tai sen läpikäyneille voin sanoa, että ihmiset haluavat kuunnella ja puhuminen auttaa.

Koivistolle syöpä ei ole vain ikävä muisto. Hän kokee, että sairaus ja sen selättäminen antoivat uudenlaisen perspektiivin elämään.

– Syöpä on tehnyt minusta empaattisemman ja hellemmän ihmisen. Ystävät ja läheiset ovat entistä tärkeämpiä. Ymmärrän myös, miten tärkeää on pitää itsestä huolta ja tehdä asioita, jotka koen elämässäni tärkeiksi, Koivisto sanoo.

Fuck Cancer -kahvit Café Artin kabinetissa (Läntinen Rantakatu 5) ti 15.10., ti 12.11. ja ke 11.12. klo 17–18.30.