Kolumni: Ikäpolvien taistelupallo

Näin keski-ikäistyttyään sortuu kummallisen monesti päivittelemään vanhuuttaan ja nykyajan nuoria. Ja sitten kun tapaa esimerkiksi 80-vuotiaan teräsmummon, alkaa hiukan hävettää. Mikäs minä olen vanhuudesta puhumaan? Jos jo tässä vaiheessa kokee olevansa ennemminkin viisas ja vankka ikitammi kuin notkea ja vehreä vesa, millainen kivettynyt ranka sitä oikeasti vanhana onkaan? Huh. Onneksi keski-ikä on vain ärsyttävä välivaihe. Kysyin hiljattain Aseman lapset ry:n edustajalta, missä iässä aikuinen ei enää ymmärrä nuoria. Hän totesi, että noin 25 vuoden ikäisenä jotain napsahtaa aivoissa. Helkkari sentään...

Minkälaisiin ja ennen kaikkea minkä ikäisiin ihmisiin samaistuit tai samaistut nuorena? Niinpä. On pikkuisen helpompi tarttua edes suurinpiirtein omaa ikäluokkaa edustavan henkilön ajatuksiin kuin siellä jossain etäällä harmaassa hallintorakennuksessa narisevan ukko- ja akkajoukon jargoniin. Ja sama kysymys kaikille varttuneille? Minkä ikäisiä kuuntelette, keitä seuraatte? Tämän johdattelevan ja yleistävän pyörittelyn jälkeen voin onneksi todeta, että ikäluokat koostuvat virkistävistä yksilöistä. Siksi ei kannata menettää toivoa. Terveisiä teille. Suhtaudutte avoimin mielin nuoremman tai vanhemman ajatuksiin. Empatiakykynne on voimissaan eli toisin sanoen maailma ei ole nujertanut teitä. Osaatte miettiä, miksi niin moni pitää esimerkiksi Greta Thunbergin toimia merkittävinä. Mitä sellaista hän tuo maailmaan, mitä ei ole saatu aikaiseksi. Osaatte miettiä, mitä asioita on jo ennen Thunbergiä saatu aikaiseksi. Tutkikaa uteliaina, miten eri ikäiset näkevät maailman ja millaisena olette sen itse nähneet eri aikoina. Miksi ennen piti kerätä ympärilleen omaisuutta ja nyt sitä pitää vähentää? Miksi perhe lähti ennen etelään ilman että joutui tuomituksi? Mitä ajatuksia vanhemmillenne on syötetty ja mitä teille yritetään syöttää? Miltä tuntuu kun tulee kohdelluksi alentavasti? Miksi ilmastolakko on tai ei ole naurettava?

Yksi jos toinenkin yritysjohtaja on todennut, että nuorempien kuunteleminen on ollut toiminnan jatkumisen ehdoton edellytys. Nuoret tietävät, mistä kentällä puhutaan. Se on yhdistettävä iän tuomaan kokemukseen. Ehkä tämä pätee myös maapallon tulevaisuuteen. Toivottavasti elämme vain välivaihetta, mutta ikävä kyllä se ei ole ärsyttävä, kuten kaljuuntuminen, vaan tuhoisa. Mutta jotain keski-ikäistähän siinä on, että kun oikein mokaillaan, ympäristö on helisemässä ja lapset kärsivät.

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.