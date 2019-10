Lounaspaikka: Lounasta keltaisen talon vintillä

– Rakennus on toiminut alusta lähtien vanhusten palvelutalona. Alkuvaiheessa paikka oli suunnattu ikääntyville naisille. 1960-luvulta lähtien palvelutalo avautui myös miehille. Palvelutaloa ylläpitää Stiftelsen Hemmet i Åbo-säätiö, Villa Vindenin koordinaattori Johanna Slotte Dufva, kertoo.

Idea Villa Vindenin tiloihin syntyi vuonna 2012 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä, jolloin esille nousi keskustelua siitä, että ikäihmisten odotetaan asuvan kotoaan yhä kauemmin.

– Jos näin toivotaan, tarvitsee yhteiskunnan ja meidän muiden toimijoiden tukea kotona-asumista mahdollisimman paljon tarjoamalla ikäihmisille esimerkiksi ohjelmaa ja yhteistä toimintaa.

Vuonna 2018 rakennuksen ylin kerros ja vintti remontoitiin kokonaan kahvilakäyttöön vanhaa rakennusta kunnioittaen.

– Tilaan kunnostettiin kaksi kokoustilaa sekä vintille konserttisali. Järjestämme tiloissa avoimia tapahtumia ja tiloja voi myös vuokrata. Kaikkiin kohteisiin on esteetön kulku, Slotte Dufva jatkaa.

Hän myös painottaa, että Villa Vindeniin ovat tervetulleita kaikki, ei tarvitse olla seniori-ikäinen.

– Joskus ihmiset pysähtyvät ulko-oven suulle ja kyselevät, että voivatko he tulla kahvilaan, vaikka he eivät ole ikäihmisiä tai talon asukkaita. Totta kai voi tulla, ja palvelua saa myös molemmilla kotimaisilla kielillä, Slotte Dufva hymyilee.

Jane Iltanen Lounaalla voi valita lämpimän ruuan tai keittolounaan välillä. Molempiin sisältyy myös runsas salaattipöytä.

Villa Vindenin kahvila on sisustettu lämminhenkisesti. Tilassa on pyöreitä pöytiä ja yksi osa kahvilaa mukailee olohuonemaista tilaa, johon voi istahtaa nauttimaan paikan tarjonnasta. Asiakaspaikkoja on noin 25.

Lounasta kahvilassa tarjoillaan arkisin kello 11–14. Emäntänä kahvilan ja koko palvelutalon keittiössä on Clara Sandberg.

– Teemme ruuat sekä kahvilaan että palvelutalon asukkaille. Valmistamme kaiken alusta saakka itse, myös leivät ja leivonnaiset. Lisäksi meillä on catering-palvelu.

– Ruokaa voi määritellä kotiruokamaiseksi, mutta kehittelemme aina vähän uutta ja vaihtelevaa. Olen itse ollut aikaisemmin pitkään laivalla töissä ja Ruotsin lipun alla. Olen ottanut ideoita ruotsalaisesta ruokakulttuurista esimerkiksi kaloihin, Sandberg jatkaa.

Palautteena on kuulunut, että esimerkiksi Ruotsista rantautunut Lentävä Jaakoppi on yksi suosikkiruoka. Uunissa valmistuva ruoka koostuu grillatusta broilerista, pekonista kermasta, suolapähkinöistä ja banaanista. Samoin jauhetusta lihasta, sipulista, vedestä ja anjoviksesta tai sillistä valmistetusta Vorschmackista on kehittynyt yksi suosikkiruoka.

– Voista ja kermasta täällä ei pihistellä, Sandberg naurahtaa.

Lounas koostuu lämpimästä ruuasta, salaattipöydän antimista, juomasta, leivistä sekä jälkiruuasta ja kahvista. Kevyempi vaihtoehto on keittolounas, johon kuuluu myös salaattipöytä, leipä ja kahvi.

Testipäivänä tarjolla oli makaronilaatikkoa ja kurpitsakeittoa sekä jälkiruokana persikkarahkaa. Ilahduttavaa oli salaattipöydän monipuolisuus ja erilaisuus. Vihersalaatin lisäksi pöydässä oli tarjolla muun muassa todella maukasta luumu-vuohenjuustosalaattia, paahdettua varsiparsakaalia, puolikuivattuja tomaatteja, avokado-papusalaattia ja raitajuurisalaattia. Lämpimäksi ruuaksi valitsin keiton. Kurpitsasosekeitto saaristolaisleivän kanssa oli maistuva yhdistelmä.

Testipäiväksi osui myös kahvipäivä. Tarjolla oli mausteista chaikahvia kermavaahdolla. Erikoiskahvi ja pehmeä persikkarahka kruunasivat aterian.

Lokakuun erikoisjuomana kahvilassa on Earl Grey -kaakao, josta löytyy kaakaon makeutta ja teen piristävää potkua. Pikkunälkään juoman rinnalle voi valita kahvilan vitriinistä suolaisia piirakoita tai makeita leivonnaisia.

