Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tuomitsee Turun kaupungin omistaman Arkea Oy:n työntekijöitään kohtaan harjoittaman painostuksen ja väärän tiedon levittämisen.

– JHL:n saamien tietojen mukaan yhtiö on useaan kertaan kirjelmöinyt työntekijöilleen siitä, että heidän olisi pakko erota nykyisestä ammattiliitostaan viimeistään ensi vuoden alusta. JHL:n mukaan tällainen toiminta on väärän tiedon tahallista levittämistä. Arkea on myös ilmoittanut, että jäsenmaksujen perintä ja luottamusmiestoiminta lopetetaan ensi vuoden alussa, vaikka yhtiön noudattama työehtosopimus on voimassa, JHL:n tiedotteessa sanotaan.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tapaa Turun apulaiskaupunginjohtajan Jarkko Virtasen ensi viikon perjantaina. Tapaamisessa Niemi-Laine aikoo vaatia neuvotteluja, jotka koskevat Arkean työehtosopimukseen liittyvää päätöksentekoa.

– Turun kaupungin konsernijohdon valtuuttamana tehty päätös on avattava ja asia käsiteltävä uudelleen. Tällä kertaa niin, että myös työntekijät tulevat kuulluksi asiassa. Mikäli neuvotteluja henkilöstön kanssa ei aloiteta, JHL valmistautuu työtaistelutoimiin, sanoo Päivi Niemi-Laine.

Liitto on jo aiemmin tuominnut yhtiön aikeet heikentää merkittävästi työntekijöiden työehtoja vaihtamalla Avain-TES:n huomattavasti halvempaan matkailu- ja ravintola-alan (MaRa) sopimukseen.

