Funikulaari toimii jälleen ja vika on korjattu

Turun liikennekeskus tiedotti Twitterissä funikulaarin olevan pois toiminnasta teknisen vian vuoksi.

Liikennekeskuksesta kerrotaan, että ovessa on mekanismivika. Turun funikulaari on aiemmin ollut monesti pois käytössä ovessa olevan mekanismivian syystä, mutta tällä kertaa vika on eri ovessa.

– Sama vika, mutta uusi ovi, tieliikennekeskuksesta kerrotaan.

Tiedossa ei vielä ole milloin rinnehissi palaa käyttöön. Korjaajat ovat matkalla paikalle ja ilmoittavat saatuaan vian korjattua.

Vika on saatu korjattua.

Päivitetty otsikko 4.10.2019 kello 13.30.