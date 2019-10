Pelastuslaitos etsi savunhajun aiheuttajaa Varissuolla – tulipaloa ei löytynyt

Pelastuslaitos hälytettiin sammuttamaan keskisuurta rakennuspaloa Varissuolle torstai-iltana.

Hälytys Piinokankadulla sijaitsevaan kerrostaloon tuli iltayhdeksältä.

– Saavuimme kohteeseen nopeasti, ja selvä savun haju rakennuksessa oli. Kiersimme läpi talon kaikki asunnot, mutta paloa ei mistään löytynyt, palomestari Marko Rostedt kertoo.

Taloa ei alettu evakuoida ilmoittajien savuhavaintojen vuoksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kun me meuhkaamme työkaluinemme, on yleensä vain parempi, että asukkaat pysyvät sisällä asunnoissaan, kunnes tilanne on selvä. Hyvin tarkkaan talo tuli käytyä läpi, mutta savunhajun aiheuttajaa ei millään löytynyt. Liekö joku sitten kokkaillut epäonnistuneesti ja piilotellut aikaansaannoksiaan, palomestari pohtii.