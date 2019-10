Lilli Jokela

Vehmaa on yksi Varsinais-Suomen neljästä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakeneista kunnista. Vehmaan taloustilanne on poikkeuksellisen vaikea, ja kunta on parhaillaan Valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä. Yksi tekijä kunnan talousvaikeuksien taustalla on syksyllä käyttöön otettu uusi hirsikoulu, johon kunnan opetus on keskitetty. – Ilman kunnon koulua ei kunnalla ole tulevaisuutta, kunnanjohtaja Ari Koskinen perustelee suurinvestointia.