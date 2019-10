Katja ja Toni Kuusivaara suunnittelevat tulevaisuutta yhdessä ja ovat vastuussa omista liikkeistään

Eero Saarikoski

Katja ja Toni Kuusivaaran yritys on kulkenut suvussa jo pitkään. Vaatetusalan yritys on pariskunnan yhteinen, mutta kumpikin vastaa omista liikkeistään. Toisen vastuulla on miesten pukeutuminen ja toinen vastaa naisten vaatteisiin keskittyvästä liikkeestä.