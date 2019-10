Riku Santalasta Turun yliopiston työelämäprofessori

KTT, dosentti Riku Santala on nimitetty Turun yliopiston työelämäprofessoriksi. Sivutoiminen professuuri kestää kolme vuotta.

Santala edistää työelämäprofessorina Turun yliopistossa vastuullisen johtajuuden tematiikkaa tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä toimii lisäksi asiantuntijana Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Professuuri sijoittuu Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen. Lisäksi Santala sparraa Turun kauppakorkeakoulun strategia- ja kehittämistyötä.

Santala on väitellyt Turun kauppakorkeakoulussa strategisesta muutoksen johtamisesta yrityskaupoissa 1996, ja hän on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun tutkijana ja opettajana vuosina 1990–1996. Santala nimitettiin Turun kauppakorkeakoulun dosentiksi strategisen muutoksen johtamisen osaamisalueella 2004.

– Turun kauppakorkeakoulu on antanut minulle paljon opinahjona. On kiehtovaa palata takaisin ”kotiin” kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta ja kauppakorkeakoulun strategiaa yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, toteaa Santala tiedotteessa.

Santalalla on monipuolinen ja pitkä kokemus johtamisesta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta muun muassa Lähi-idästä. Lisäksi hän on vastannut kansainvälisen liikkeenjohdon konsultointi- ja teknologiayhtiön hallituksessa yrityksen strategiasta ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Santala on myös julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja liikkeenjohdon teoksia strategisesta johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja ulkoistamisesta. Lisäksi hän luennoi yrityksissä, yliopistoissa ja konferensseissa aiheesta.