Turkuseura tarjoaa Turun historiaa selkosuomeksi

Turkuseura järjestää maksuttoman tapahtuman, jossa tutustutaan Turun historiaan selkosuomeksi. Ensi viikon tiistaina järjestettävässä tilaisuudessa kirjailija Rauno Lahtinen kertoo Turun historian pääpiirteet kuvien kera.

– Käymme Turun 800-vuotisen historian läpi puolessatoista tunnissa. Kerron kaiken olennaisen, mutta tiiviisti ja selkeällä suomen kielellä, Lahtinen sanoo Turkuseuran tiedotteessa.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Se on suunnattu niille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Turkuseura on julkaissut vuosien aikana useita Turun historiaa käsitteleviä teoksia, joita hyödynnetään jatkossa myös selkokielisissä tapahtumissa. Seura haluaa tarjota sisältöjään myös uusille turkulaisille.

– Turku ja turkulaisuus kuuluvat kaikille. Oman kotikaupungin historian tunteminen on rikkaus ja se auttaa ymmärtämään myös nykyhetkeä. Se myös vahvistaa kaikkien turkulaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, sanoo Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen.

Turun historiaa selkosuomeksi –tapahtuma Vanhalla Suurtorilla, Brinkkalan talossa sijiatsevissa Turkuseuran tiloissa (Vanha Suurtori 3) tiistaina 8. lokakuuta klo 18-19.30.