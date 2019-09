Liikennevalot pimeänä Tukholmankadulla tasoristeyksen asennustyön vuoksi

Turun liikennekeskus kertoo tasoristeyksen asennustöiden haittaavat liikennettä Tukholmankadun ja Ruissalontien risteyksen ja Arvinkadun ja Artturinkadun suojatien välisellä osuudella tiistaina.

Liikennevalot ovat pimeinä kello kahdeksasta alkaen. Työn arvioitu kesto on kello 21 asti.

Alueella on asennustöiden ajan poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Haittaa on kaikissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikenteen seassa.