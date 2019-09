Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Hannunniitussa

Rikkoutuneen vesijohdon korjaus sulkee toisen ajokaistan Savustamonkatu 16 kohdalla maanantaista alkaen Turun Hannunniitussa. Työn arvioidaan kestävän on perjantai-iltapäivään saakka, mutta aikaisempi valmistuminen on mahdollista. Työt haittaavat molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenten seassa.