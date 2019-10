Henriika Tulivirta haastoi itsensä – luki 367 kirjaa vuodessa

Viime vuonna helsinkiläinen Henriika Tulivirta tuli monelle tutuksi itselleen asettamansa kirjahaasteen vuoksi. Hän kokeili, pystyisikö lukemaan vuodessa 365 kirjaa, mutta lopulta jopa ylitti tavoitteensa ja luki yhteensä 367 teosta.

– Ensimmäistä kertaa laskin lukemani kirjat. Eikä ollut mikään tarkoitus, että suoritan niitä vain mahdollisimman paljon, vaan luin ainoastaan silloin kun mieli teki lukea. Mutta kyllä minun yleensäkin tulee luettua vuodessa noin 280–370 kirjaa, Tulivirta sanoo.

Mutta miten moinen määrä on edes mahdollinen?

– No joukkoonhan mahtuu monenlaisia kirjoja, paitsi pitkiä romaaneja, myös tietokirjoja sekä lasten kuvakirjojakin, Tulivirta kertoo.

Mutta silti Tulivirta on myös nopea lukija. Itse asiassa tätä on ihan tieteellisesti tutkittukin, sillä lukuhaasteen myötä Tulivirta kutsuttiin tänä kesänä Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksen lukunopeustestiin. Testissä selvisi, että Tulivirta on hyvin nopea lukija, minkä lisäksi hänelle on kehittynyt omanlainen lukutekniikkansa.

– En ole sitä tietoisesti kehittänyt, mutta jätän ilmeisesti riveiltä aina ensimmäisen ja viimeisen sanan lukematta. Ymmärrän silti kaiken lukemani, ja palaan kyllä tekstissä sitten takaisin jos jotain jää epäselväksi, Tulivirta selittää.

Hän kertoo, että lukee lähes mitä tahansa kirjoja, genreistä välittämättä.

– Helpompi on sanoa, mitä en lue, kuin että mitä luen. En lue self-help-oppaita. Ja näytelmien, runojen sekä esseiden luku on myös jäänyt aika vähiin, mutta niitä voisin kyllä lukea enemmänkin, hän toteaa.

Ammatiltaan Tulivirta on erikoiskirjastovirkailija, joksi hän kouluttautui muutama vuosi sitten. Toiselta ammatiltaan hän on vartija. Nelivuotiaana lukemaan oppinyt Tulivirta tiesi jo pienenä haluavansa työskennellä kirjojen parissa. Silti hän ajatui Helsinkiin muuttaessaan ja töitä etsiessään kouluttautumaan ensin vartijaksi.

– Kunnes sitten muistin jossain vaiheessa unelmani ja päätin lähteä opiskelemaan tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon, Tulivirta kertoo.

Nykyisin hän on töissä Herttoniemen, Roihuvuoren ja Laajasalon kolmoiskirjastossa erikoiskirjastovirkailijana. Työssään hän on keskittynyt erityisesti lasten- ja nuorten palveluihin. Hän tekee muun muassa lapsille ja nuorille kirjavinkkausta ja vastaa kouluyhteistyöstä.

Tulivirta on tänä vuonna mukana Finlandia Junior -palkintoraadissa valitsemassa vuoden 2019 Finlandia Juniorin saajaa. Hän on mukana myös viikonloppuna järjestettävillä Turun Kirjamessuilla, Suomen kirjastoseuran kutsumana kertomassa kirjaston lukuvalmennustoiminnasta sekä vinkkaamassa kirjoja.

– Tosin, koska olen mukana Finlandia Junior -palkintoraadissa, minulla ei ole lupa puhua tällä hetkellä ollenkaan lasten ja nuorten kirjoista. Aikuisille voin toki kirjoja vinkata, Tulivirta sanoo.

Innokkaana lukijana ja erikoiskirjastovirkailijana Tulivirta haluaa luonnollisestikin puhua lukemisen tärkeydestä.

– Mikään vastakkainasettelu ja pelottelu ei kuitenkaan toimi lukemaan kannustamisessa. Ymmärrän, että lukeminen ei ole kaikille sydämen asia, eikä sen tarvitsekaan olla. Mutta lukutaito ja tekstin ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää, että pystyy ymmärtämään ympäröivää maailmaa, Tulivirta toteaa.

– Lukemisessa on monia hyötyjä. Se kartuttaa sanavarastoa, kehittää empatiakykyä ja muistia sekä rentouttaa ja lievittää stressiä. Mutta erittäin tärkeä ajatus on se, että lukeva ihminen ei ole koskaan yksin. Kirjojen avulla voi samaistua henkilöhahmoihin, ja löytää ihmisiä, jotka ajattelevat ja tuntevat samalla tavalla kuin itse. Ja minkä muun harrastuksen avulla pääsee maksuttomasti kiertämään ympäri maailmaa, oppimaan eri kulttuureista ja saamaan uusia ystäviä?, Tulivirta toteaa.

Turun Kirjamessut 4.–6.lokakuuta Turun Messukeskuksessa.