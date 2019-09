Kehätietä päällystetään Konsantien liittymän kohdalta

Turun kehätiellä tehdään tällä viikolla painuman korjaustöitä Konsantien liittymän kohdalla Raisiossa. Korjaustyöt alkavat maanantaina ja jatkuvat perjantaihin. Niitä tehdään päivittäin kello 9–15 ruuhka-aikoja välttäen.

Tietä korjataan ja päällystetään Raision telakan suunnasta Raision keskustaan menevällä ajoradalla noin sadan metrin matkalla.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen. Työmaan kohdalla on liikenteenohjauksen lisäksi alennettu nopeusrajoitus. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ely-keskus muistuttaa, että mahdollinen sade voi sotkea korjausaikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.