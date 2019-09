Someturva-palvelu auttaa turkulaisnuoria sosiaalisen median ongelmatilanteissa

Turun kaupunki on hankkinut kaikille perusopetuksen oppilaille Someturva-nimisen palvelun. Someturva on digitaalinen palvelu, jossa lapsi tai nuori voi ilmoittaa someloukkauksista eli sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa kohtaamastaan kiusaamisesta, häirinnästä tai muusta sopimattomasta käytöksestä. Someturva-palvelun käyttäminen on turkulaisille maksutonta. Turun kaupunki kustantaa palvelun kuukausimaksun.

– Kun nuoret ovat kertoneet loukkauksista ja häiriköinnistä henkilökunnalle, opettaja, terveydenhoitaja, nuorisotyöntekijä tai muu vastaava aikuinen ei ole välttämättä tiennyt, mitä asialle pitäisi tehdä. Jatkossa palvelua käyttävä nuori saa tiedon, kuinka vakavasta asiasta on kyse ja selkeät ohjeet, miten tilanteessa tulee toimia, kertoo Turun kaupungin nuorisopalveluiden toiminnanjohtaja Jaana Ranta-aho tiedotteessa.

Kun Someturvan käyttäjä joutuu loukatuksi somessa tai muualla verkossa, hän tekee siitä ilmoituksen mobiilisovelluksen raportointityökalussa. Someturvan asiantuntijat analysoivat tapauksen tekoälyn avustuksella ja antavat arvion tapauksesta käyttäjälle kolmen arkipäivän kuluessa. Vastaus voi sisältää esimerkiksi oikeudellisen arvion someloukkauksesta, psykososiaalista ensiapua tilanteen kohtaamiseen, tukea aikuiselle kertomiseen tai neuvoja poliisille ilmoittamiseen. Palvelun kautta saa tarvittaessa myös ohjeita sosiaalisessa mediassa suojautumiseen tai kirjallisen sovintoehdotuksen tilanteen ratkaisemiseksi.

Someturva otetaan käyttöön Turussa sitä mukaan, kun koululaisille on saatu jaettua tarvittavat aktivointikoodit. Palvelun käyttäminen on anonyymia ja vapaaehtoista.

Palvelukokeilu toteutetaan lukuvuoden 2019–2020 aikana suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa. Kokeilu jatkuu kesä-heinäkuuhun 2020 asti.