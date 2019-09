Varsinais-Suomen Ely-keskuksen pintavesien ekologisen tilan uusi arvio valmistunut. Arviossa käy ilmi, että vesien tila on heikentynyt viime luokitteluun verrattuna, joka julkaistiin vuonna 2013. Ekologinen luokittelu perustuu vuosien 2012-2017 seuranta-aineistoihin.

Varsinais-Suomen järvien tila vaihtelee erinomaisesta huonoon, puolet järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Joet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Erinomaiseen tilaan luokiteltuja jokia ei ole lainkaan. Saaristomeren rannikkovesien tila on pääosin tyydyttävä, mutta erinomaiseksi luokiteltuja rannikkovesimuodostumia ei Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella ole lainkaan. Rannikkovesien tila on heikentynyt edelliseen tilanarvioon verrattuna.

Hyväkuntoisia jokia ovat Varsinais-Suomessa Mynäjoen yläosa ja Varesjoki. Huonoon tilaan on luokiteltu erittäin runsasravinteinen Raisionjoki-Ruskonjoki.

Useimmat Lounais-Suomen järvet edustavat hyvää tai tyydyttävää ekologista tilaa. Luokiteltujen järvien määrästä 52 % ja pinta-alasta 24 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Luokittelussa on ollut 116 järveä, joista puolet on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Varsinais-Suomen ainoa huonoon tilaan luokiteltu järvi on Someron Halkjärvi.

Alueen pintavesien tilaa heikentää pääasiassa rehevöityminen, joka johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta. Hajakuormitus on voimakkainta Varsinais-Suomen savimaiden jokien valuma-alueilla ja muillakin Lounais-Suomen tehokkaasti viljellyillä savimailla. Paikallisesti vesien tilaa heikentävät myös turvetuotanto ja kalankasvatus. Etenkin Kokemäenjoen ja Eurajoen tilaan vaikuttaa yhä myös pistekuormitus. Jokien tilaa heikentävät lisäksi vanhojen perkausten ja patojen aiheuttamat muutokset.

Vesienhoidon tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuonna 2027.