Tutkimus: Oravan pentu vaeltaa kauas syntypaikastaan – jopa 16 kilometrin päähän

Tuoreen väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomen metsissä yleinen piennisäkäs, orava, liikkuu sujuvasti sekä maatalouden muokkaamissa peltovaltaisissa ympäristöissä, että rakennetuilla kaupunkialueilla.

– Valtaosa eläimistä valitsee uuden elinympäristönsä silloin, kun nuori yksilö siirtyy pois emonsa elinpiiristä ja etsii oman elinalueen, jossa jatkossa elää ja lisääntyä. Tätä siirtymistä kutsutaan dispersaaliksi, kertooTurun yliopistossa väittelevä Suvi Hämäläinen tiedotteessa.

Väitöskirjassaan Hämäläinen analysoi nuorten oravien liikkeitä niiden dispersaalin aikana radioseuraamalla nuoria yksilöitä sekä kaupungissa että maaseudulla. Etäisyydet, joita nuoret yksilöt liikkuivat pois emonsa elinalueelta, olivat huomattavan pitkiä maalaisympäristössä. Tutkimusalueet sijaitsivat Etelä-Pohjanmaan maaseudulla, sekä Turun kaupunkialueella.

– Havaitsin jopa 16 kilometrin pituisia dispersaalimatkoja maaseudun oravilla, mikä oli yllättävää huomioiden eläimen pienen koon. Kaupunkiympäristössä oravien dispersaalimatkat jäivät merkittävästi lyhyemmäksi, vain noin puolen kilometrin pituisiksi, Hämäläinen kertoo.

Oravien matkaa uudelle asuinalueelle eivät haitanneet tiet, pellot tai kaupunkien suuret rakennukset.

– Laji pystyy hyödyntämään kaupunkiympäristöä ja suosii myös maaseudulla ihmisen läheisyyttä, Hämäläinen summaa.

Kaupungin oravat syntyivät puistoissa, mutta ne päätyivät asumaan tiheästi rakennetuille alueille, joilla oli vähemmän puita kuin niiden synnyinpaikassa. Myös maaseudulla nuoret oravat valitsivat elinalueikseen ihmisasutuksen lähellä olevia alueita.

Suvi Hämäläinen esittää väitöskirjansa ”Movement and habitat selection of the Eurasian red squirrel” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.10.2019.