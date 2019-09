Haaksirikkojen Märket esillä Turun seudulla

Suomen Majakkaseuran uusin elokuva Haaksirikkojen Märket kurkottaa syvyyksiin. Turun seudulla elokuvaan voi tutustua lauantaina 28. syyskuuta.

43-minuuttinen elokuva esitetään Kemiönsaaren Villa Landessa kello 10.50, Paimion kaupungintalon Paimiosalissa kello 12.15, Raision Martinsalissa kello 14.00 ja Turun Forum Marinumissa kello 15.30 ja 16.30. Turussa ja Raisiossa mukana on Märketin viimeinen majakanvartija Karl-Erik ”KEE” Eriksson. Hän työskenteli Märketin majakalla liki sen automatisointiin saakka 1977. Esityksiin on vapaa pääsy.

Elokuvassa keskitytään merenkulun synkkään puoleen eli haaksirikkoihin. Märketin vesiltä tunnetaan kymmeniä haaksirikkoja ja yhtä paljon myös lievempiä onnettomuuksia. Karikkoinen Märketin alue sijaitsee keskellä laajaa pohjois-eteläsuuntaista merialuetta, jossa etenkin pohjoismyrskyt koettelivat laivojen henkilökunnan elämää.

Haaksirikkojen Märket tutustuttaa samalla myös katsojat Märketin majakan taustoihin ja historiaan.

Elokuvan on ohjannut Sakari Manninen. Elokuvassa käsitellään tarkemmin viittä haaksirikkoa, joissa tuhoutuneista aluksista ainoastaan yhden hylyn sijainti on ollut koko ajan tiedossa. Mukana on majakkalaiva, merenmittausalus, sukellusvene ja kaksi rahtilaivaa. Haaksirikot tapahtuivat vuosina 1911–1975, mutta neljässä tapauksessa viidestä hylky on löydetty vasta 2000-luvulla. Viimeisin löydettiin toukokuussa 2019.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Sukeltajien avoin ja reilu apu on ollut tämän projektin myönteisin kokemus. He ovat olleet pyyteettömästi mukana. Toivottavasti he nauttivat elokuvasta, ja toivottavasti siitä pitävät myös perinteiset kohderyhmämme, toteaa elokuvan Majakkaseuralle tuottanut Pekka Väisänen tiedotteessa.

Esityksien yksi tarkoitus on kerätä varoja majakoiden kunnostustyöhön. Tilaisuuksissa Majakkaseura järjestää myyjäiset. Tuotto ohjataan seuran tekemään restaurointityöhön. Rahaa kerätään nyt lisäksi Storbrottenin linssin nostamiseen.