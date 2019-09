Vaatetusalan yrittäjät: Mikä ammattikoulutuksessa mättää? – "Harjoittelijat eivät osaa ommella edes nappia kiinni"

Timo Jakonen

Eija Mannila on yksi niistä Turun Sanomien haastattelemista vaatetusalan yrittäjistä, joiden mielestä ammattikouluharjoittelijoiden osaaminen on selvästi heikentynyt ja yksipuolistunut viime vuosina. Mannilaa ei haitannut esiintyä jutussa omalla nimellään. Muut pyysivät saada puhua nimettöminä, jotta he eivät joutuisi oppilaitosten mustalle listalle.