Turussa opiskelijoilla toiseksi eniten opintolainaa – edelle kiilaa vain Helsinki

Opintolainojen keskimääräinen summa on kasvanut viime vuosien aikana koko Suomessa. Vertaaensin.fi-yrityksen toteuttamasta vertailusta käy ilmi, että reilussa viidessä vuodessa kasvua on tullut yli 70 prosenttia.

Turussa opiskelijan keskimääräinen opintolaina on 10 479 euroa. Viidessä vuodessa kasvua on tullut 69,32 prosenttia. Ainoastaan Helsingissä opiskelijoilla on enemmän opintolainaa. Pääkaupungissa keskimääräinen laina on 10 853 euroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhteensä Suomessa on opintovelallisia henkilöitä tällä hetkellä 408 506 henkilöä, joten kaikista suomalaisista opintolainaa on tällä hetkellä 7,5 prosentilla. Keskimääräinen opiskelijan opintolaina on koko Suomessa 9 750 euroa.

Opintolainavertailun tiedot on saatu Kelan tietokantapalvelu Kelastosta. Vertailu on tehty opintotukea saavien henkilöiden osalta eli puhutaan aktiivista opiskelijoista.