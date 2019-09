Turun Sanomien talon ja pääkirjaston seinään heijastetaan jälleen valomuraaleja

Marika Anttila

Turun Sanomien talon ja pääkirjaston seiniin heijastetaan jälleen valokuvamuraaleja ensi viikolla. Pääkirjaston Linnankadun puoleiselle seinälle heijastetaan kuusi uutta Turun Sarjakuvakerhon piirrosta. Turun Sanomien talon seinään heijastetaan viime vuoden tapaan Turun Museokeskuksen kokoelmien mustavalkoisia valokuvia, joista osa on Turun Sanomien kuvaamia.

Turun museokeskuksen arkistokuvat korostavat Kauppiaskatu 5:ssä sijaitsevan Turun Sanomien talon toimintaa tarinankertojana ja tiedonvälittäjänä. Kuvissa esiintyvät muun muassa Turun köysitehtaan miehet, Turun kaupunginorkesterin harpunsoittaja Pia Tallgren, painija Robert Oksa sekä Mannerheiminpuistossa keinuva nimetön tyttö.

– Valaistus on tärkeä osa keskustan kehittämistä ja valaistukseen liittyvät parannukset edistävät keskustan ympärivuotista houkuttelevuutta merkittävästi, sanoo Turun kaupunkikehitysjohtaja Timo Hintsanen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Juha Paju

Pääkirjaston sisäänkäynnin yläpuolelle heijastetut turkulaisten sarjakuvataiteilijoiden teokset on tuotettu yhteistyössä Turun Sarjakuvakerhon kanssa. Lukemiseen ja kirjastoon liittyvissä sarjakuvapiirroksissa esiintyvät muun muassa Lukuapulaiset ja Taikuri sekä neljä teosta abstrakteimmilla nimillä. Piirrokset tilattiin Turun Sarjakuvakerholta nyt toista kertaa.

Turun Sarjakuvakerhon tuottaja Mari Säisä iloitsee kaupungin järjestämästä projektista.

– Turun pääkirjasto on meille sarjakuvantekijöille tärkeä paikka. Juuri siksi koen ylpeyttä siitä, että saimme toteuttaa nämä teokset tänne. On mahtavaa nähdä sarjakuvataidetta käytettävän kaupunkikuvassa. Kaikki tämäntyyppinen toiminta on meille aina tervetullutta, Säisä sanoo.

Juha Paju

Valomuraalit ovat osa Turun keskusta-alueen pimeän ajan vetovoimaisuuden kehittämistä. Kuvat heijastetaan seiniin ensimmäisen kerran tiistaina 1. lokakuuta ja ne ovat esillä maaliskuun 2020 loppuun saakka. Kuvat näkyvät yleisölle hämärään ja pimeään aikaan.

Valomuraalien heijastuksessa käytetään projektorivalaisimia. Teoksen teknisestä toteutuksesta vastaa turkulainen Studiotec-yritys.

Valomuraalit saivat ensi-iltansa maaliskuussa 2018.

