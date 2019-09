Nuoret ilmastolakossa perjantaina – osa saattaa tarttua tilaisuuteen ylimääräisestä vapaapäivästä

Liia Matikainen

Ihmiset ympäri maailman lakkoilevat perjantaina vaatien päättäjiltä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lapset ja nuoret kaikkialla maailmassa ovat huolissaan maapallon tulevaisuudesta, eivätkä turkulaisnuoret ole poikkeus.

Rieskalähteen yläkoulun yhdeksäsluokkalainen Nea Pajunen oli mukana ilmastolakossa ja mielenilmauksessa, kun se järjestettiin Turussa ensimmäistä kertaa maaliskuussa.

– Ilmapiiri oli todella hyvä ja kaikki olivat kunnolla mukana. Sen huomasi, että ilmastoasiat oikeasti kiinnostivat kaikkia paikalla olevia, Pajunen muistelee.

Turussa mielenilmaus järjestetään Vanhalla Suurtorilla.

Mielenilmaus alkaa kymmeneltä kokoontumisella ja mielenosoituskulkue kohti Yliopistonkadun kävelykatua lähtee liikkeelle puoli tuntia myöhemmin.

Puoluepoliittisesti sitoutumattoman tilaisuuden ohjelmassa on muun muassa puheita, sirkusta, runoja ja musiikkia.

Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Anna Saarenoja kertoo, että järjestäjä odottaa paikalle useita satoja osallistujia.

– Kulkue vaikuttaa aamupäivällä keskustan liikenteeseen. Lyhyet liikennekatkokset ovat mahdollisia.

Turkulaisnuorilla on oikeus osallistua lakkoon huoltajan luvalla. Huoltajia on muistutettu, että mielenilmaukseen osallistuva nuori ei ole koulun valvontavastuulla, koska ilmastolakko ei ole koulun suunnittelemaa ohjelmaa.

Turun peruskoulujen rehtorit arvioivat, että lakkoon osallistuu vain murto-osa koulujen oppilaista. Nuorista ne, joita ilmastonmuutos huolettaa, osallistuvat mielenilmaukseen, mutta osallistujien joukkoon mahtuu niitäkin, joille lakko on vain keino saada ylimääräinen vapaapäivä.

– Ajatuksena ilmastolakko on nuorille loistava keino vaikuttaa. Ylipäänsä se, että yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat nuoria on hieno juttu. Toinen näkökulma on se, että monet oppilaat eivät selvitä koulutehtäviä ajalta, jonka ovat olleet pois. Se laittaa miettimään onko lakko ja koulusta pois oleminen ainoa keino vaikuttaa, Rieskalähteen koulun äidinkielen opettaja Satu Tuuna pohtii.

Ilmastoteema näkyy oppilaitosten arjessa aiempaa enemmän, sillä Turun sivistystoimialan painopisteet kuluvana lukuvuonna ovat kestävä elämäntapa ja YK:n Agenda 2030, eli kestävän kehityksen tavoiteohjelma.

Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille pienten jokapäiväisten tekojen kuten veden kulutuksen tai ruokahävikin vähentämisen merkitys.

Turun kaupungin sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen kehottaa pohtimaan lakon lisäksi myös muita keinoja ilmastoasian edistämiseen.

– Teema on ollut paljon esillä oppitunneilla. Se on ollut aiheena monessa keskustelussa ja olemme esimerkiksi katsoneet aiheeseen liittyvän dokumentin, Rieskalähteen koulun toinen äidinkielen opettaja Maarit Murtomaa kertoo.

Opettajat painottavat koulutuksen merkitystä, jos haluaa ottaa kantaa ilmastonmuutokseen.

– Ensin pitää oppia ymmärtämään syyt joista ilmastonmuutos johtuu, jotta voi perustella oman mielipiteensä. Sitten pitää opetella erilaisia tapoja saada oma ääni kuuluviin, opettajat kehottavat.

Jutun kirjoittaja on TET-harjoittelussa Turun Sanomissa.