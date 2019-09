Nousiaisten Juhana Markkula Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherraksi

Nousiaisten kirkkoherra Juhana Markkula valittiin tänään kirkkovaltuuston kokouksessa Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherraksi. Hän sai vaalissa ensimmäisellä kierroksella 22 ääntä, eikä toista äänestyskierrosta tarvittu. Toiseksi äänestyksessä tuli Rauman seurakunnan kappalainen Valtteri Virta viidellä äänellä.

Vaalissa on yhden kuukauden valitusaika.

– Halusin lähteä vähän haasteita hakemaan ja Uudenkaupungin seurakunta sellaisia varmasti tarjoaa. Siihen on liittynyt useampi seurakunta, ja tilanne on siltä osin haasteellinen. Tuttuakin työtä siellä tietysti on. Se asia mitä seurakunta edustaa, ei koskaan vanhene, Markkula kommentoi Turun Sanomille valintansa jälkeen.

Uusikaupunki on Markkulalle tuttu työuran ja koulutuksen aikaisemmista vaiheista.

– Sain pappisvihkimyksen aikoinan Laitilaan ja siellä syntyi verkostoja myös Uudenkaupungin suuntaan. Uusikaupunki tuli tutuksi myös Turun yliopiston johtamiskoulutuksen aikana, Markkula kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Markkula näkee uuden työpaikkansa mielenkiintoisena ja monimuotoisena kokonaisuutena.

– Siellä on Nousiaisiin verrattuna erilaista ja samaa. Myös Uudessakaupungissa on juurevaa maaseutua, mutta siellä on toisaalta myös autotehtaan myötä vauhdilla kehittyvä kaupunki.

Vaalissa on yhden kuukauden valitusaika, mutta valmisteluja muutoksen osalta ryhdytään tekemään jo ennen sen täyttymistä.

– Keskustelemme nyt siirtymisestä molemmissa päissä niin, että se sujuu jouheasti molempien seurakuntien osalta. Katsotaan sitten, kummalla puolella vuodenvaihdetta se tapahtuu.

Toistaiseksi Markkula aikoo käydä työssään Mynämäeltä käsin, mutta muutto Uuteenkaupunkiin voi tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa.

– Muutto on mielessä, jos perhetilanne sen sallii. Se riippuu myös puolison työtilanteesta, Markkula pohtii.

20.54: Täydennetty Markkulan kommenteilla.