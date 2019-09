Tammitien liittymä uuteen paikkaan Turun kehätiellä

Turun kehätien liikennettä siirretään uusille reiteille Kauselassa. Nykyinen Tammitien liittymä valtatie 10:lle sulkeutuu huomenna keskiviikkona puoliltapäivin. Samalla Tammitieltä avataan uusi yhteys valtatielle noin 200 metriä nykyistä liittymää etelämpänä.

Länsi-Avantintietä välillä Tammitie-Avantin teollisuusalue ei kuitenkaan vielä avata yleiselle liikenteelle. Vanhan Härkätien liittymä toimii edelleen nykyisellä paikallaan.

Destian työpäällikkö Eetu Väisänen toivoo tienkäyttäjiltä tarkkuutta ja joustoa uudessa liittymässä, kunnes alue ja sen tiejärjestelyt on saatu kokonaan valmiiksi.

– Etenkin valtatie 10:n uudessa tasoliittymässä on pidettävä maltti mukana niin sivutieltä tulevien kuin päätietä ajavien osalta, Väisänen opastaa Väylän eli entisen liikenneviraston tiedotteessa.

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.