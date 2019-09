Nauruherkkyys heijastelee ihmisen kokonaishyvinvointia

Nauruherkkyys voi heijastella ihmisen kokonaishyvinvointia ja kertoa samalla aivojen opioidijärjestelmän aktiivisuudesta. Arvio nauruherkkyydestä on tärkeä työkalu muun muassa arvioitaessa psyykkisesti sairasta ihmistä ja suunniteltaessa tälle yksilöllisesti kohdennettuja hoitomuotoja. Asia käy ilmi Turun yliopistossa väittelevän Sandra Mannisen tutkimuksesta.

Tutkimusta varten mitattiin 12 tervettä miestä positroniemissiotomografialla (PET) nauramisen ja neutraalin tilanteen jälkeen. Tuloksena oli, että nauraminen yhdessä läheisten ystävien kanssa lisäsi endorfiinien vapautumista koehenkilöiden aivoissa verrattuna normaalitilanteeseen.

Mannisen mukaan tulos antaa selvän viitteen siitä, että nauraminen nostaa elimistön omaa mielihyvähormonitasoa aivoissa. Tämän perusteella nauraminen ei pelkästään tunnu hyvältä, vaan myös aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää. Lisäksi nauruherkkyys oli yhteydessä aivojen myy-opioidireseptoritasoihin: mitä herkemmin henkilö nauroi, sitä enemmän hänellä oli myy-opioidireseptoreja neutraalissa tilanteessa.

– Tämän voisi yleistää siten, että nauraminen on neurobiologisesti palkitsevaa ja saa meidät nauttimaan toistemme läheisyydestä. Toisaalta anhedonia eli mielihyvän puute sekä kykenemättömyys iloita muun muassa nauramalla liittyvät useisiin mielenterveydenhäiriöihin, etenkin vaikea-asteiseen masennukseen. Kykenemättömyys spontaaniin nauruun voisi kertoa siis myös neurobiologisen järjestelmän lamaantumisesta, vaikkakaan sitä ei tässä varsinaisesti tutkittu, Manninen kertoo yliopiston tiedotteessa.

Nauraminen on universaali ihmisten sosiaalisen kommunikaation muoto, ja sen tiedetään ilmenevän herkemmin ryhmässä kuin yksin, olevan tarttuvaa ja lieventävän esimerkiksi stressiä. Ihmiset myös eroavat toisistaan nauruherkkyyden sekä huumoritajun suhteen. Varsinaista aivomekanismia nauramisen taustalla ei vielä tunneta kovin hyvin.

Teoria elimistön omien opioidien ja sosiaalisen kanssakäymisen yhteydestä perustuu siihen, että eläinkokeissa kehon ulkoisilla, synteettisillä opioideilla, kuten morfiinilla, on pystytty lamaamaan kiinnostusta lajitovereita kohtaan sekä lievittämään eroahdistusta tärkeistä lajikumppaneista, kuten emosta. Toisaalta aineella, jolla on vastakkainen vaikutus opioidireseptoreihin, on saatu aikaan kasvanut tarve sosiaaliselle yhteydelle, kuten koskettamiselle ja lähelle hakeutumiselle.