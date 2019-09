Koululaiset saavat osallistua ilmastolakkoon Turussa – huoltajaa pyydetään ilmoittamaan poissaolosta

Turkulaiset koululaiset saavat osallistua kuluvan viikon perjantaina järjestettävään ilmastolakkoon, linjaa kaupungin sivistystoimiala. Perusopetuksessa olevan oppilaan huoltajaa pyydetään ilmoittamaan poissaolosta normaalisti Wilma-järjestelmän kautta.

– Sivistystoimiala on lähettänyt ohjeistukset ilmastolakon suhteen peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten rehtoreille. Periaatteena on, että myös alaikäisellä on perustuslaillinen oikeus osoittaa mieltään, toimialajohtaja Timo Jalonen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen toivoo, että perheissä keskusteltaisiin asiasta, jotta huoltajat ovat tietoisia oppilaan poissaolosta.

Osa turkulaiskouluista tiedotti jo viime viikolla mahdollisuudesta osallistua ilmastolakkoon.

Nuoret kokoontuvat Turussa perjantaina Vanhalle Suurtorille kello kymmenen alkaen. Luvassa on muun muassa puheita ja muuta ohjelmaa.

