Taidetestaajat-hanke tuo Turun kaupunginteatteriin nuoria eri puolilta Suomea

Liia Matikainen

Turun laupunginteatterissa vierailee syksyn aikana noin 4200 kahdeksasluokkalaista, jotka ovat mukana Taidetestaajat-hankkeessa. Oppilaista noin puolet on Turun alueelta ja loput muualta, lähinnä pääkaupunkiseudulta. Oppilaat pääsevät arvuuttelemaan murhaajaa dekkarikomediassa Komisario Palmun erehdys. Kulttuurirahaston hankkeen tavoitteena on esitellä nuorille erilaisia taiteenaloja, sellaisiakin joihin nuorten ei välttämättä tulisi tartuttua ilman kannustusta. Turun kaupunginteatterin tiedotteen mukaan nuorilla on usein ennakkoluuloja teatteria kohtaan.

– Turun kaupunginteatterille merkitsee todella paljon olla mukana Taidetestaajat-hankkeessa. Kyseessä on hieno projekti, ja olemme ylpeitä, kun voimme antaa nuorille mahdollisuuden tulla teatteriin, kertoo Turun kaupunginteatterin yleisötyö- ja palvelukoordinaattori Maria Peltoniemi.

Peltoniemen mukaan nuoria houkutellaan tulemaan teatteriin uudelleenkin tarjoamalla heitä kiinnostavia esityksiä.

Kirjoittaja on tet-harjoittelussa Turun Sanomissa.