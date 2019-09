Taidetestaajat-hanke tuo Turun Kaupunginteatteriin nuoria eri puolilta Suomea

Taidetestaajat-hanke on hyvällä asialla. Esitykset tuovat kouluarkeen mukavaa vaihtelua ja kannustavat nuoria tutustumaan kulttuuriin monipuolisesti. Yksi asia kuitenkin hämmentää. Elämme vuotta 2019, ja asiaa ilmastonmuutoksesta tulee joka suunnalta. Silti oppilaita kuljetetaan bussilla monen tunnin matka vain sen takia, että he istuvat kuuntelemassa tunnin pituisen konsertin ja palaavat sitten saman usean tunnin matkan kotiin. Samaan aikaan kotikaupunki on täynnä erilaisia kulttuurielämyksiä, joista oppilailla ei ole tietoa. Tämä ei ole sitä kestävää kehitystä, josta nykyään niin paljon puhutaan. On siinä toki omanlaisensa viehätys matkustaa vieraaseen kaupunkiin ja katsoa esitys siellä, mutta hankkeen tavoitteen kannaltakin olisi järkevämpää esitellä nuorille oman kotikaupungin mahdollisuuksia. Vaikka nuoret olisivat kuunnelleet upeaa konserttia Helsingissä, kynnys lähteä konserttiin Turussa on edelleen suuri. Sen sijaan kotikaupungissa nähty teatteriesitys voi johtaa siihen, että nuori varaa lipun saman teatterin toiseen näytelmään.