Lounaspaikka: Torikoppa kasvoi lounasravintolaketjuksi

Yli sata vuotta sitten, jo vuonna 1880 eräs Katri Antell sai Oulun maistraatilta luvan myydä leipää omasta kopastaan Oulun torilla. Pian yritystoiminta laajeni leipomotuotteista kahviloihin ja pitopalvelutoimintaan. 1970-luvulta saakka Antellin on omistanut Lanton perhe, ja saman perheen omistuksessa se on yhä. Nykyisin Antell on lounasravintolaketju, joka on laajentanut toimintaansa jo sataan toimipisteeseen ympäri Suomen.

– Erityisesti Pohjois-Suomessa Antell tunnetaan hyvin leipomostaan. Vielä ei yritys ole ihan kaikille tuttu täällä Turussa. Mutta välillä tulee oululaisia asiakkaita, jotka ovat kysyneet, että saako teiltä sitä omenahyvekakkua. Ja vaikka leipomotoiminta onkin lopetettu, niin sitä perinteistä omenahyvekakkua saa kyllä yhä, Antellin aluekoordinaattori Pauliina Lahtivuori hymyilee.

Marttiina Sairanen Lihapullat ovat yksi ravintolan suosikkilounasruuista.

Turussa ensimmäinen Antell avasi ovensa vuonna 2011 ja nyt ravintoloita on kuusi, joista kolme on eri työpaikkojen henkilöstöravintolaa, kolme kaikille avoita lounasravintolaa. Jälkimmäisistä Kupittaalla sijaitseva Antell Joukahainen on yksi, ja se avattiin vuosi sitten toukokuussa.

Antell Joukahainen sijaitsee Kupittaan aseman lähellä, Pohjola Sairaalan alakerrassa, ja ravintolapäällikkö Annukka Holmström kertoo, että asiakkaina onkin paljon talon henkilökuntaa ja asiakkaita.

– Lisäksi käy paljon lähialueen yrityksien työntekijöitä. Kupittaalle rakennetaan koko ajan lisää ja työmiehiä käy myös paljon lounaalla, hän tietää.

70-paikkaisessa ravintolassa tarjotaan buffetmuotoista lounasta arkisin kello 11–14. Holmström ja Lahtivuori kertovat, että vilkkain kuhina on heti kello 11. Joka päivä on tarjolla yhtä liha- tai kalaruokaa sekä yhtä kasvisruokaa. Lisäksi noutopöytään sisältyy runsas salaattibuffet, josta voi koostaa itselleen haluamansa salaatin. Myös keittolounas on päivittän tarjolla.

Noutopöydästä voi ottaa samaan kymmenen euron hintaan kaikkea, mutta jos haluaa pelkän keitto- ja salaattivaihtoehdon, saa tällöin keittiöstä lisäksi valita kolmea eri proteiinia salaattinsa lisukkeeksi. Proteiinivaihtoehtoja on runsaasti kanasta juustoihin sekä härkikseen ja muihin kasvisproteiineihin.

Lounaan voi halutessaan ostaa ravintolasta myös mukaan. Holmström kertoo, että esimerkiksi viereiseltä Kupittaan rautatieasemalta junaan lähtevät käyttävät noutomahdollisuutta silloin tällöin.

Marttiina Sairanen Lounaaseen kuuluu jälkiruoka.

Haastattelupäivänä lounaalla on tarjolla lihapullia kermaisessa pekonikastikkeessa ja kasvis-fetapiirakkaa. Keittona löytyy bataatti-porkkanasosekeittoa ja lisukkeina paahdettuja perunoita sekä punajuurta.

Holmström kertoo, että lihapullat ovat yksi asiakkaiden suosikkilounaista, kuten muutkin jauheliha- sekä kanaruuat. Lihapullat ovatkin maukkaita, tiivitä ja sopivan pippurisia, joita kermakastike hyvin tasapainottaa.

Lounaaseen kuuluu päivittäin myös jälkiruoka. Haastattelupäivänä tarjolla on vaniljarahkaa sekä hunajaisia marjoja, ja raikkaan makea jälkkäri kruunaa monipuolisen lounaan hyvin.

Lahtivuori ja Holmström kertovat, että Antell-ravintoloiden vahvuus on se, että pääasiassa kaikki tehdään alusta saakka itse – eineksiä ei suosita. Vaikka ketjuun kuuluu sata ravintolaa ympäri Suomen, ruokalistat ovat niissä kuitenkin kaikissa erilaiset. Jokainen ravintola tekee lounaansa kunkin alueen asiakkaiden mieltymysten mukaan.

– Siksi pystymme myös kuuntelemaan myös hyvin asiakkaiden palautetta ja toteuttamaan toiveita, Holmström kertoo.

