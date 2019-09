Fölin kolmeen bussiin 5G:tä hyödyntävä wifi-yhteys

Turun seudun joukkoliikenteen Fölin kolmessa bussissa on tänään otettu käyttöön 5G:tä hyödyntävä wifi-yhteys. 5G-yhteys on käytettävissä linjoilla 3 ja 30. Bussit liikennöivät pääasiassa Turun kaupungin alueilla, jossa on 5G-peittoa. Kun 5G-verkkoa ei ole saatavilla, wifi hyödyntää 4G-verkkoa.

Elisan 5G-mobiiliverkkoa hyödyntävää yhteyttä on mahdollista käyttää, vaikka oma puhelin tai tabletti ei olisikaan 5G:tä tukeva malli.

Turku aikoo panostaa lisää 5G-verkon hyötyjen löytämiseen ja käyttämiseen erilaisissa kaupungin palveluissa vielä tämän vuoden aikana.

– Haluamme jatkuvasti kehittää ja rakentaa Turkua. 5G-verkko mahdollistaa uusia palveluita, joilla voidaan parantaa kaupunkilaisten elämää ja tehdä arjesta sujuvampaa. 5G WiFi -verkon kokeilu Föli-busseissa on oiva tapa tuoda 5G-verkkoa kaupunkilaisten elämään, kertoo Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira tiedotteessa.

Bussin penkkien selkänojista löytyy ohjeet wifiin kirjautumiseksi. Kokeilu jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.