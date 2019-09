Turun Kehätiellä Kirismäen ja Pukkilantien välillä on sattunut hirvieläinkolari. Turmapaikan raivaus on käynnissä, ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Tieliikennekeskuksen mukaan paikalla on liikenteenohjaus.

Turma sattui hieman ennen puolta kahdeksaa illalla.