Uusien ilmanäytteiden mukaan Sepänkatu 2:n sisäilmassa ei asbestia – asiantuntija kaipaa ulkopuolista arvioitsijaa

Tuoreiden ilmanäytteiden perusteella Sepänkatu 2:n sisäilmassa ei ole asbestia, Turun kaupunki tiedotti sunnuntaina.

Kaupunki otatti ilmanäytteet Puolalan koulun väistötiloina toimivasta rakennuksesta perjantaina. Sunnuntaina saatujen tulosten perusteella ilmanäytteiden asbestipitoisuus alittaa puhtaan tilan raja-arvon.

Ilmanäytteet otettiin seitsemästä pisteestä, viidestä luokasta sekä 1. ja 2. kerroksen käytävistä. Näytteitä otettiin paikoista, joissa on tehty asbestipurkutöitä. Lisäksi näytteitä otettiin tiloista, joissa on tehty tavanomaisia korjaustöitä. Näytteet otti kaupungille turkulainen Asbestman Oy.

Kaupungin sisäilma-asiantuntijat analysoivat tulokset sunnuntaina. Turun ympäristöterveys puolestaan perehtyy raporttiin maanantaina.

Kaupungin mukaan perjantaina tehdyn tutkimuksen perusteella tiloissa ei esiintynyt asbestikuituja. Myös näytteet tutkineen AT Labra Oy:n tutkijan mukaan yhdessäkään tutkitussa näytteessä ei havaittu asbestipitoisia kuituja.

Tutkimusraportissa kirjoitetaan, että mittausten perusteella voidaan todeta, että mitattujen tilojen ilman asbestipitoisuus ei ylitä puhtaan tilan raja-arvoa (alle 0,01 asbestipitoista kuitua / cm3 ilmaa). Raportissa arvioidaan lisäksi, että tulokset edustavat mitattujen tilojen asbestipitoisuutta erittäin hyvin, eikä tiloissa ei ole syytä epäillä asbestialtistumisvaaraa.

Turun kaupungin tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi arvioi sunnuntaina, että tulokset osoittavat, että asbestiepäilyille ei ole aihetta.

Hän muistuttaa, että korjaustöistä vastannut taho ilmoitti jo aiemmin, että tiloissa on tehty ennen remonttia asbestikartoitukset ja asbestia sisältäneet rakenteet on purettu asianmukaisesti.

Kaupunki aikoo selvittää myös Sepänkadun remontin yhteydessä käytetyn desinfiointiaineen käyttöä. TS kirjoitti asbestiepäilystä ja desifiointiaineen käytöstä 18.9.

Koskiniemen mukaan desifiointiaineen mahdollisia vaikutuksia tutkitaan kaupungin omana työnä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaupunki kertoo, että koulunkäynti Sepänkatu 2:n tiloissa jatkuu maanantaina normaalisti. Asiasta on tiedotettu Sepänkadulla opiskelevien lasten huoltajille Wilman kautta.

Rakennusterveysasiantuntija Erkki Helimon mukaan on hekutin hyvä, että asbestia ei mittauksissa havaittu. Hän arvostelee kuitenkin tapaa, miten Sepänkadun korjauksessa on edetty. Helimo on toiminut rakennuksen sisäilmasta huolestuneiden vanhempien rakennusasiantuntija-apuna.

Helimon mielestä rakennuksessa ei tehty ennen korjaustöitä kunnon kartoitusta, joiden pohjalta laaditaan turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään muun muassa miten asbestityöt tehdään ja miten tilat puhdistetaan.

– Suunnitelmaan kuuluu yhtenä osana myös ilma- ja materiaalinäytteiden ottaminen.

– Nyt tämä on ohitettu, ja ilmanäytteet otetaan kolmen kuukauden päästä siitä, kun työt on tehty, Helimo sanoo.

Helimo ehdottaa, että ilman puhdistamiseksi olisi hyvä, jos joku ulkopuolinen taho tekisi selvityksen Sepänkadun tilanteesta.

Hänen mukaansa esimerkiksi THL:ssa olisi sekä mielenkiintoa että halua selvittää asiaa.

Lue myös:

Rakennusterveysasiantuntija Erkki Helimo toivoo sisäilma-asennemuutosta – avoimuudella vältettäisiin monta riitaa

Turun kaupunki selvittää Sepänkadun asbestiepäilyn – koulunkäynti jatkunee maanantaina normaalisti

Tilapalvelujohtaja toppuuttelee asbestipelkoa Sepänkadulla – raporteista osa ilmeisesti vielä saamatta

Sepänkadulla ehkä asbestia – asiantuntija huolestui myös tiloissa käytetystä vaarallisesta desinfiointiaineesta