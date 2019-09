Turkua esitellään opiskelijakaupunkina kansainvälisille yliopistovieraille

Turun korkeakoulut kertovat kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijanakaupunkina kansainvälisille vierailleen ensi viikon maanantaina 23. syyskuuta. Vieraita on tulossa yhteensä 150.

Tilaisuuden taustalla on European Association for International Education -järjestö, joka pitää vuosittain konferenssin yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kansainvälisten asioiden asiantuntijoille. EAIE-konferenssista on muodostunut korkeakoulujen kansainvälisten asioiden tärkein vuosittainen tapahtuma Euroopassa. Tapahtumaan ottaa osaa tavallisesti noin 5 000–6 000 asiantuntijaa noin sadasta eri maasta. Tapahtumaan osallistuu korkeakoulujen edustajien lisäksi edustajia muun muassa ministeriöistä ja opetushallituksesta.

Vuoden 2019 EAIE-konferenssi pidetään Helsingissä, mutta tapahtuman yhteydessä turkulaiset korkeakoulut, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu Novia, kutsuvat konferenssiin osallistuvia yhteistyökorkeakoulujensa edustajia tutustumaan opiskelijakaupunki Turkuun.

Turussa ulkomaalaisille vieraille tarjotaan bussikiertoajelu, jonka aikana esitellään esimerkiksi korkeakoulujen kampukset ja Turun nähtävyyksiä. Joki-vierailukeskuksessa esitellään puolestaan korkeakoulujen toimintaa ja Turun kaupunkia.

Tavoitteena on kertoa Turun korkeakouluista jo olemassa oleville tai pian sopimusyhteistyön aloittaville partneriyliopistoille. Keskiössä ovat varsinkin opiskelijaliikkuvuuden mahdollisuudet, tukipalvelut ja kansainväliset tutkinto-ohjelmat Turussa.

– Turku eroaa muista suomalaisista mahdollista kohdepaikkakunnista saariston ja luonnon läheisyyden sekä monipuolisen kulttuurin ja opiskelijaelämän tarjonnan ansioista. Tarkoituksenamme on välittää tämä ainutlaatuinen tunnelma yhteistyöyliopistojemme edustajille. Heidän omakohtaiset kokemuksensa vaikuttavat pitkälti siihen, millaisen mielikuvan he Turusta välittävät omille opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen, toteaa Turun yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen tiedotteessa.

Osa tapahtuman ohjelmasta on yhteistä samaan aikaan järjestettävän Coimbra Group -yliopistoverkoston ja Latinalaisen Amerikan Montevideo-verkoston seminaarin osallistujille. Vieraita tapahtumiin saapuu noin 150, yli 30:sta eri maasta ja noin sadasta eri korkeakoulusta.