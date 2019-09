Video: Eero Uusitalon pyörätuolilla taittama varainkeruumatka edennyt Marttilaan

Marika Anttila

Auralaisen yrittäjän Eero Uusitalon pyörätuolilla taittama varainkeruumatka on täydessä vauhdissa. Uusitalo starttasi matkaan eilen keskiviikkona kello 17 Aurasta. Torstaiaamuna hän vieraili Marttilan liikennepuistossa tervehtimässä päiväkotilapsia, josta matka jatkui kohti Saloa.

Uusitalon on tarkoitus kelata noin 50 kilometrin päivämatkoja, ja kaiken kaikkiaan matkan on tarkoitus kestää neljä päivää. Matkan varrella nuori yrittäjä tekee hyväntekeväisyysvierailun ainakin Salon Ollikkalan koululla. Lisäksi perillä Lohjalla Uusitalon on tarkoitus juoda kahvit Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivulan sekä pyörätuolikelaaja ja paralympiamitalisti Henry Mannin kanssa. Yönsä pyörätuolikelaaja aikoo viettää hotelleissa ja mahdollisesti teltassa tai laavussa.

Uusitalo loukkaantui kesällä työtapaturmassa ja joutui väliaikaisesti pyörätuoliin. Sairaslomansa aikana Uusitalo alkoi miettimään niitä lapsia ja nuoria, jotka joutuvat istumaan pyörätuolissa kenties koko elämänsä. Samalla syntyi ajatus hyväntekeväisyyskelauksesta, jolla tuettaisiin lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia.

Rakennusliike Auralaisen yrittäjä keksi, että hänen hyväntekeväisyyskelauksensa liittyisi jalkapalloon. Auran Palokunnan Urheilijat järjestävät vuosittain Jymy Cupin, yhden Varsinais-Suomen suurimmista junioreiden jalkapalloturnauksista. Rahan kerääjäksi lähti Hope ry, joka jakaa saadut lahjoitukset lasten ja nuorten liikunnan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen myös liikuntarajoitteiset lapset ja nuoret huomioiden.

Riitta Salmi Eero Uusitalo kelaa Aurasta Lohjalle hyväntekeväisyyden nimissä.

Uusitalon matkaa on mahdollista seurata Youtuben ja Facebookin kautta. Torstaina puolen päivän aikaan julkaisemassa videossaan Uusitalo toivoi seuraajiltaan ehdotuksia illan vierailukohteista.

