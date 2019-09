Hallitsematon kissapopulaatio valloitti navetan Mynämäessä – pelastuslaitos auttoi pentuja seinärakenteista

Paikallinen eläinlääkäri hälytti pelastuslaitoksen avukseen vanhaan navettaan Mynämäessä keskiviikkoaamupäivällä.

– Hallitsematon kissapopulaatio oli vallannut vanhan navettarakennuksen. Kissoja on loukutettu pois navetasta ja toimitettu hoitoon, mutta joitakin kissanpentuja on päässyt navetan seinärakenteiden sisään, palomestari Olli Suominen kertoo.

Pelastuslaitoksen yksikkö avustaa eläinlääkäriä kohteessa avaamalla seinärakenteita, jotta kissanpennut saadaan ulos.

– Kyllä niitä kissoja on navetassa varmaan yhteensä useampia kymmeniä ollut, mutta valtaosa on jo saatu loukutettua. Seinissä on enää joitakin pentuja, Suominen kertoo.

Hälytys Mynämäkeen tuli hieman kymmenen jälkeen keskiviikkoaamupäivällä.