Turussa kehitetty Digitutor-malli tarjoaa teollisuuden yrityksille ilmaisen tietotekniikkatestin

Turun yliopistossa kehitetty Digitutor-toimintamalli vastaa työpaikkojen tietotekniikan osaamispulaan. Hankkeessa mukana olevien metallialan yritysten tuotantotyöntekijöistä koulutetaan digitutoreita, jotka auttavat työkavereitaan tietoteknisissä haasteissa. Tavoitteena on saada yrityksen muut tuotantotyöntekijät matalan kynnyksen avun ja neuvonnan piiriin.

– Nykyisin digitaidot sekä niiden päivittäminen ovat avainasemassa muutoksessa mukana pysymisessä. Yritykset tarvitsevat kasvavassa määrin työvoimaa, joka kykenee hyödyntämään digitaitoja päivittäisessä työssään, sanoo Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn projektitutkija Loretta Saikkonen tiedotteessa.

RUSEn ja Työväen Sivistysliiton yhdessä kehittämän Digitutor-mallin avulla pyritään vastaamaan työpaikkojen tietotekniikkakoulutusten eriarvoiseen jakautumiseen suuntaamalla koulutusta suorittavan tason työntekijöille toimihenkilöiden sijaan.

– Malliin sisältyy myös yrityksen työntekijöiden digitaitojen testaus, jolla kartoitetaan osaamisen nykytilanne, Saikkonen kertoo.

Hankkeessa on mukana yhdeksän metallialan yritystä Varsinais-Suomen alueelta. Nyt myös muut kuin hankkeessa mukana olevat teollisen alan yritykset voivat pyytää yrityksensä henkilöstölle maksuttoman tietotekniikkatestauksen tai Digitunnelmat-kyselyn ottamalla yhteyttä projektitutkija Saikkoseen.

– Tietotekniikkatestin avulla yritys saa arvokasta tietoa siitä, millaisia taitopuutteita ja toisaalta myös vahvuuksia yrityksen henkilöstöllä on ja voi suunnata koulutusta sen mukaan. Digitunnelmat-kyselyllä selvitetään, miten työntekijät kokevat tietotekniikan hyödyntämisen työssään, ovatko he kiinnostuneita kehittämään digiosaamistaan ja saavatko he tarvittaessa tukea digiasioissa, Saikkonen kertoo.

Testiin osallistuneet yritykset saavat myös maksuttomat raportit testin ja kyselyn tuloksista.