Uskalla puhua -kampanja ohjaa turkulaisnuoria avun luo

Nuorille tarkoitettuja palveluja Turussa:

Ohjaamo

Ohjaamossa alle 30-vuotiaat saavat apua ja henkilökohtaista neuvontaa moniin erilaisiin asioihin, kuten työpaikan tai opiskelupaikan löytämiseen, tukea ihmissuhteisiin ja vinkkejä harrastamiseen. Asiointi on ilmaista ja paikalle voi mennä ilman lähetettä. www.turku.fi/ohjaamo

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa jos nuorilla on elämässään mitä tahansa asioita, joihin he kaipaavat muutosta tai apua. Etsivä nuorisotyöntekijä kuuntelee, tukee ja auttaa nuoren oikeiden palveluiden luo. Toiminta on tarkoitettu 15-29-vuotiaille. www.turku.fi/palvelut/etsiva-nuorisotyo

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies edistää nuorten oikeuksien toteutumista ja toimii välittäjänä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuoltoon, nuoren asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton neuvonantaja, johon voivat ottaa yhteyttä myös sosiaalihuollon asiakkaan omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset ja yhteistyötahot. www.turku.fi/sosiaaliasiamies

Mielenterveystalon nettipalvelu

Palvelusta saa tietoa mielenterveydestä, milloin on syytä hakea apua ja mistä apua saa. Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löytää luotettavaa tietoa ja tukea nimettömästi. Nettisivuilla on nuorille oma osio, jossa on luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. Tarjolla on myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. www.mielenterveystalo.fi