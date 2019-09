Kolumni: Syksy, tuo "maanantai" ja "uusi vuosi"

Vielä on kesää jäljellä, ehkä. Vielä voi tulla kauniita päiviä. Mutta auttamattomasti kalenteri kertoo, että eletään jo aivan totista syksyä.

Kun ei ole kokenut kesälomaa teinivuosien jälkeen eikä omassa taloudessa kukaan aloita kouluvuotta, syksy hiipii elämään varkain. Ei ole rutiineja tai rituaaleja joilla sen aloittaisi. On silti syksy. On vähän levoton olo.

Jotain omituisia ajatusmalleja omista koulu- ja opiskeluvuosista on nimittäin jäänyt. Syksyllä pitäisi ryhdistäytyä, aloittaa jotain, päästä kiinni niihin rutiineihin, jotka kesästä nauttiessa luvan kanssa jäivät. Tämä on tietysti ennen kaikkea omassa päässäni oleva ajatelma uudesta alusta. Sukua sille, että "sitten maanantaina" on uusi viikko, voi taas hoitaa asioita ja mennä kuntosalille. Sille, että "uusi vuosi" on lupausten aikaa, syön terveellisemmin ja yritän olla parempi ihminen. Maanantai, uusi vuosi ja syksy ovat omassa päässäni niitä kalenterin tuomia ajanjaksoja, jolloin olisi syytä ottaa itseään niskasta kiinni. Huvittaahan se itseänikin – miksi torstai tai marraskuu ei olisi yhtä hyvä aika kuin maanantai tai tammikuu? Miksi en voisi aloittaa uutta harrastusta toukokuussa?

Ajatteli kalendaarisista ajanjaksoista mitä hyvänsä, esimerkiksi monet ohjatut harrastukset alkavat syksyllä. Joskus lapsempana odotin jännityksellä työväenopiston kurssiesitteen kolahtamista postiluukusta: mitäköhän tällä kertaa olisi hauskaa kokeilla? Kuitenkin tänäkin syksynä kävi niin, että aikuisbalettitunnit olivat jo täynnä, kun viimein havahduin ilmoittautumaan. Harmitti.

Lohduttavaa kyllä, olisin voinut siirtyä seuraavaan, hieman myöhempään syksyn rituaaliin: käpertyä pimenevänä iltana sohvannurkkaan höyryävän teemukin kanssa, sytyttää kynttilöitä ja lukea hyvää kirjaa. Mutta ei, en vielä luovuttanut ja valahtanut villasukkavaiheeseen.

Päätin vielä loppuvuonna kokeilla jotain uutta. Löysinkin viikonlopun kestävän kurssin lajia, jota en ole aiemmin kokeillut. Ei se ehkä ollut sitä säännöllistä liikuntaa tai muuta pitkäjänteistä omien taitojen kartuttamista, mutta sentään jotakin. Ja kun tuo viikonloppukurssi on ohi, saa taas hetkeksi piristystä siitä, että on tehnyt jotain arkirutiineista poikkeavaa. Sitäpaitsi, sittenhän ovella kolkuttaakin jo pian uusi vuosi.

Teea Jokihaara

Kirjoittaja on toimittaja.