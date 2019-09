Tietyöt haittaavat liikennettä Kupittaalla perjantaihin saakka

Kadunrakennustyöt haittaavat liikennettä tällä viikolla Uudenmaankadulla ja Uudenmaantiellä. Töitä tehdään Hippoksentien ja Sirkkalankadun välillä maanantaista perjantaihin.

Työt alkavat maanantaina kaivotöillä ja ne jatkuvat huomenna ja keskiviikkona jyrsinnällä. Päällystys on arvioitu tapahtuvan keskiviikon ja torstain, sekä torstain ja perjantain välisinä öinä. Kaivotöissä ja jyrsinnässä on yksi ajokaista on suljettu työskenneltävän alueen kohdalta. Päällystyksen liikennejärjestelyistä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Maanantaina alueella työskennellään kello 9.00 ja kello 15 välisenä aikana, tiistaina töitä tehdään kello 8.30–15.00 sekä kello 18.00–20.00. Keskiviikkona työt alkavat kello 8.30 ja päättyvät kello 15.