Turkulaisen Pia Pajalan mielestä laulaja ei ole koskaan valmis

Klassisen laulun lehtorina Turun konservatoriossa toimiva Pia Pajala on juuri valmistautumassa oppilaidensa kanssa syyskonserttiin. Pianistina toimii Mikael Kemppainen.

– Konsertissa esiintyvät sekä ammatillisen että perusasteen opiskelijat. Konsertilla ei ole varsinaista teemaa, vaan opiskelijat esittävät syksyn ohjelmistoaan.

Pajala hymyilee, että vaikka musiikki ja laulaminen ovat aina olleet läsnä hänen elämässään, kulki hänen oma tiensä ammattilaulajaksi hieman pidemmän tien. Alun perin Pajala on valmistunut Turun yliopistosta luokanopettajaksi sekä Turun musiikkiakatemiasta laulunopettajaksi.

– Kun vuonna 2006 pääsin Sibelius-Akatemian oopperaluokalle, tunne oli uskomaton, sillä sinne ei ole helppoa päästä.

– Olin siinä vaiheessa jo varttuneempi ja ehtinyt tehdä laulukeikkaa sekä opettaa laulua. Maisterikoulutus vahvisti, että laulamisesta tuli päätoimeni.

Keikkakokemusta Pajalalle on kertynyt jo lapsuudesta lähtien. Hän on suvusta, jossa on laulettu ja soitettu aina – useammassakin sukupolvessa yhtä aikaa.

– Ukkini oli kansanpelimanni Etelä-Pohjanmaalla ja mummini vapaa-ajallaan kuoronjohtaja. Meillä oli oma sukukuoro. Lauloimme neliäänisesti ja omien sukujuhlien lisäksi keikkailimme esimerkiksi Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Pajala arvioi, että klassinen musiikki ja ooppera elävät tällä hetkellä vahvaa aikaa. Tästä kertoo jo se, että oppilaitoksissa kaikille halukkaille eri riitä paikkoja ja harrastajapuolellakin luokat ovat täynnä.

– Laulaminen on siinä mielessä hienoa, että sen opiskelun voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Toki jos ammattilaiseksi haluaa, taustaa on hyvä olla jo nuoruudesta lähtien.

Pajala jatkaa, että laulutunneilla koulutetaan myös musiikin kuuntelijoita ja konserteissa kävijöitä, jotka arvostavat ja ylläpitävät musiikkikulttuuria. Kaikista ei tule ammattilaulajia, eikä se kaikilla edes ole tavoitteena. Alalla kilpailu on myös kovaa.

Ammattilaulajakaan ei ole koskaan valmis. Pajala käy ohjauksessa oopperalaulaja Kai Valtosen laulutunneilla.

– Teemme yhdessä ohjelmistoa. Ensi keväänä meillä on kiertue Laivaston soittokunnan kvintetin kanssa. Esitämme saksofoneille, pianolle ja sopraanolle sovitettua ohjelmistoa.

Alalla ei voi koskaan lepäillä, että ei tule unohdetuksi, Pajala määrittelee.

Vaikka Pajalan päätyö on opettaa laulamista, haluaa hän olla kiinni työelämässä myös solistina, esiintyjänä ja näyttelijänä.

– Kokemuksen kautta pystyn paremmin opettamaan sitä, mistä alalla on kysymys. Yhtä lailla jännitän lavalle menoa kuin opiskelijatkin, Pajala naurahtaa.

– Kamarimusiikki on lähellä sydäntäni. Teen paljon yhteistyötä turkulaisen kamariyhtye Duxin kanssa. Tänä syksynä on minulla on kolme barokkikonserttia cembalisti Raili Peltosen kanssa sekä konsertti Turun kitarafestivaaleilla kitaristi Patrik Kleemolan kanssa, hän jatkaa.

Pajalan yksi erityinen esiintymismuisto on viime vuodelta, jolloin hän ja tanssiteatteri Eri tekivät yhdessä tanssiteoksen oopperalaulaja Maria Callaksesta.

– Oli hienoa olla koreografi Tiina Lindforsin ohjauksessa. Esitys oli näyttämötaidetta parhaimmillaan.

Laulu on kehon sisällä oleva kokonaisvaltainen instrumentti ja laulaminen vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja kehonhuoltoa, jotta hengitys toimii oikein ja lihaksisto pysyy elastisena. Pajala pitää fyysisestä kunnostaan huolta muun muassa aikidolla.

– Liikunta on tärkeää, jotta tässä ammatissa pystyy toimimaan. Samoin myös ruokavalion pitää olla kunnossa ja unta pitää saada riittävästi.

– Vapaa-ajalla rentoudun viettämällä aikaa perheeni kanssa. Käyn myös paljon elokuvissa ja konserteissa.

Ma 23.9. klo 18.30. Turun konservatorion laulajien konsertti. Pia Pajalan oppilaat esiintyvät. Turun konservatorio, Crichton-sali, Linnankatu 60.