Lounaspaikka: Martissa thaimaalaisia makuja kasviksista

Kim ja Pirun Roos olivat haaveilleet jo jonkin aikaa omasta ravintolasta. Mieluisan paikan helsinkiläispariskunta löysi Turusta Aurajoen varrelta. Pirun Roosilla on pitkä kokemus ravintola-alalta, ja Kim Roos työskentelee elintarviketukussa, joka maahantuo aasialaisia tuotteita.

– Kuulimme, että tästä vapautuu ravintolatila ja tulimme tutustumaan paikkaan. Paikka ja ravintolan sijainti ovat mieluisia, Kim Roos kertoo.

50-asiakaspaikkainen ravintola koki täydellisen remontin. Roosit päivittivät sisustuksen sekä keittiö uusittiin kokonaan.

– Halusimme sisustuksesta pelkistetyn, mutta harmonisen, joka sopii lasitetun ruokailutilan valoisuuden kanssa yhteen, Kim Roos kuvailee.

Ruuasta ja annosten suunnittelusta vastaa Pirun Roos. Ravintolassa tarjoillaan aitoa thaimaalaista ruokaa, mutta ilman lihaa ja kalaa.

– Käytämme vain kasviproteiinia, pääasiassa soijaa. Suurin osa annoksista on vegaanisia ja kaikki annokset saa vegaanisina. Vaikka olemme kasvisravintola, emme halua sitä korostaa, vaan ravintola on tarkoitettu kaikille, myös sekasyöjille.

– Haluamme osaltamme huomioida työssämme ympäristöä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Siksi olemme kasvisravintola, Kim Roos perustelee.

Marttiina Sairanen Tofu-nuudelivokissa oli tulisuutta kuten kuuluukin.

Ravintolan annokset ovat perinteisiä thaimaalaisia ruokia. Joidenkin annosten nimien perässä on määreinä tofu/kanaton, tofu/kalaton tai possuton suikale, jotka ensi silmäyksellä herättävät kysymyksiä. Lisäykset kertovat annosten mausta ja siitä, miten perinteisiä thaimaalaisia ruokia on muokattu kasvisversioiksi.

– Aluksi ajattelimme, että listalla kerrotaan annosten raaka-aineet, mutta sitten aloimme miettiä, että olisi liikaa toistoa puhua koko ajan esimerkiksi tofusta. Nyt asiakas saa paremman kuvailun siitä, minkälaisesta annoksesta on kysymys. Tofu on käsitelty sekä koostumukseltaan että maultaan kuvaillun mukaiseksi, täydentää Meri Roos, joka hymyillen kertoo, että tuli kylään Helsingistä Turkuun, jotta saisi äidin tekemää ruokaa.

Kim Roos jatkaa, että thaimaalaisen keittiön perusta on yrteissä ja mausteissa kuten chilissä sekä itse tehdyissä kastikkeissa. Chilien tulisuutta on tarjolla eri asteisena. Perinteiset kala- ja osterikastikkeet on ravintolassa korvattu kasvisversioilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Valmistamme kaiken alusta saakka itse ja maustamme ja marinoimme soijan. Käytämme tuoreita ja puhtaita raaka-aineita. Esimerkiksi kymmenessä vuodessa thaimaalaisten yrttien saatavuus on kasvanut, myös galangajuurta ja inkivääriä saa tuoreena.

– Käyttämämme soija on gmo-vapaata. Suosimme mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja sekä myös sesongin mukaisia raaka-aineita, Kim Roos sanoo.

Marttiina Sairanen Panang Curryn kalatonfileet on valmistettu soijasta. Maku on merellinen.

Ravintola on saanut lämpimän vastaanoton. Testipäivänä asiakkaita oli lähes jokaisessa pöydässä lounaalla. Rooseille on tärkeää, että asiakas saa annoksensa juuri valmistettuna. Siksi he eivät halua tarjota lounaan pääruokia buffetpöydästä.

Lounasta ravintolasta saa maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaisin. Tiistaisin ravintola on kiinni. Iltaisin ja viikonloppuisin tarjolla on ala carte -annoksia. Lounaaseen kuuluu runsas alkuruokapöytä sekä omavalintainen pääruoka neljästä vaihtoehdosta.

– Thaimaassa ei varsinaisesti syödä salaatteja. Joitain annoksia kutsutaan salaatiksi, mutta pikemminkin ne ovat ruokaisia annoksia, kulhoja, joissa on mukana proteiinia, kuten soijaa ja esimerkiksi nuudelia. Meillä alkuruokapöydässä on myös salaattia tarjolla.

Alkuruokana oli Kuay Teow Nam Sai -keittoa, Goi salaattia sekä vihersalaattia siemenlajitelmalla. Pääruokavaihtoehtoina oli Panang Currya kalatonfileillä, kasvisvokkia kanatonpaloilla, Yellow Currya tofulla sekä Pad Kee Mao vehnänuudelilla. Pääruuaksi valitsin viimeksi mainitun. Annoksessa oli tofua, rapeita soijasuikaleita, chili-valkosipulitahnaa, basilikaa ja tuoreita kasviksia. Jo alkuruuat – keitto ja salaatti olivat hyviä ja annosten raaka-aineet pääsivät oikeuksiinsa. Pad Kee Mao oli ihanan tulinen, kuten annoksen kuuluikin olla. Nuudelit olivat hyviä ja kasvikset sopivan rapsakoita, samoin tofu ja soijasuikaleet olivat hyvin käsiteltyjä ja maukkaita.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.