Turulle valittiin uusi flikka ja poika

Turkuseura julkisti tänään sunnuntaina Turun päivän kunniaksi Turun flikka ja poika -kilpailun tulokset. Uudeksi Turun flikaksi ylsi Johanna Pyhtilä ja pojaksi Matias Ponsén.

19-vuotias Pyhtilä opiskelee toista vuotta kauppatieteitä Åbo Akademissa. Hän valmistui ylioppilaaksi Puolalanmäen lukiosta keväällä 2018. Hän on harrastanut lapsesta asti tanssia ja ollut mukana useissa turkulaisissa urheiluseuroissa ja tanssikouluissa.

– Minulle on tärkeää, että Turku on hyvä koti kaikille. Turku on opiskelijakaupunki, joten nuoria on täällä paljon ja siksi nuorten kaupunkilaisten äänen esiin nostaminen ja huomioiminen on tärkeää, toteaa Pyhtilä tiedotteessa.

17-vuotias Ponsén opiskelee puolestaan Turun ammatti-instituutissa Peltolan koulutalossa lämmityslaiteasentajaksi ja suorittaa samalla lukio-opintoja. Hän harrastaa airsoft-taistelupelaamista ja kalastusta.

– Odotan tulevalta edustusvuodelta muun muassa sitä, että saisin lisää varmuutta esiintymisiin ja puheiden pitämiseen, kertoo Ponsén.

Molemmat ovat asuneet koko ikänsä Turussa. Ponsén sanoo rakastavansa jokirantaa, joka on täynnä ihmisiä, ja Pyhtilä mainitsee lempipaikakseen Ruissalon.

– Käyn siellä ympäri vuoden nauttimassa upeasta luonnosta ja seuraamassa, kun Ruotsin laivat saapuvat ja lähtevät merelle, uusi Turun flikka kertoo.

Turun flikkaa ja poikaa nähdään vuoden ajan eli seuraavaan Turun päivään asti Turun kaupungin, yhdistysten, yhteisöjen sekä yritysten erilaisissa juonto- ja edustustehtävissä.

Nuoret aloittavat edustamisen käymällä Tyksissä tapaamassa ensimmäistä Turun päivänä syntynyttä uutta turkulaista ja hänen vanhempiaan. He vievät samalla perheelle lahjapaketin, jossa on mukana esimerkiksi Turkuseuran julkaisema murresanakirja, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen nalle ja Turun kaupungin kummilusikka.

Illalla sekä uudet että aiempien vuosien Turun flikat ja pojat kokoontuvat yhteiselle illalliselle.