Vanhan Suurtorin joulumarkkinoille kaivataan myyjiä

Vanhan Suurtorin joulumarkkinoille haetaan parhaillaan myyjiä. Hakuaika päättyy ensi viikon tiistaina 17. syyskuuta.

Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää tapahtuman neljänä joulunalusviikonloppuna. Tänä vuonna markkinahumua on luvassa 23.–24.11., 30.11.–1.12., 7.–8.12. ja 14.–15.12.

Markkinamyyjät valitaan viikolla 38 tuotenäytteiden ja hakemusten perusteella. Hakulomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Vanhan Suurtorin joulumarkkinoiden verkkosivuilta.

– Parhaat mahdollisuudet myyntipaikan saamiseen on hakijalla, jonka tuote on laadukasta, luonnonmateriaaleista valmistettua käsityötä, erottuu muiden hakijoiden tuotteista ja sopii silti erinomaisesti vanhan ajan joulun henkeen. Markkinoilla asiakkaita houkuttelee ehkä paremmin selkeä tuotekokonaisuus kuin koju, jossa on vähän sitä sun tätä. Meiltä myyjät saavat tunnelmallisen joulumarkkinakojun käyttöönsä. Jos haluaa kuitenkin käyttää omaa kojua, myyntipaikan saamista edesauttaa se, että kertoo hakemuksessaan kuvin ja sanoin, miten aikoo kojunsa somistaa vanhan ajan joulun henkeen. Myös tuotepakkausten ulkonäkö ja materiaalit vaikuttavat valinnassa, toteaa joulumarkkinoiden myyjävastaava Meri Vuohu.

Viime vuonna markkinoilla vieraili yhteensä noin 100 000 kävijää.