Turun lentoasema valittiin vuoden lentoasemaksi

Timo Anttila

Finavia on valinnut Turun lentoaseman alueellisen lentoasemaverkostonsa vuoden lentoasemaksi 2018. Se perustelee valintaansa uusilla lentoreiteillä sekä hyvällä tuloskehityksellä. Turussa on Finavian mukaan onnistuttu rakentamaan menestyksekkäästi reittikysyntää yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa.

– Turussa on tehty pitkäjänteisesti töitä kasvun ja uusien reittiavausten eteen. Alueella on tehty erinomaista yhteistyötä lentoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi. Viime vuosina on avattu useita uusia yhteyksiä Eurooppaan, jotka ovat kääntäneet lentoliikenteen matkustajamäärät selvään kasvuun. Toimiva lentoasema ja hyvät yhteydet ovat tärkeitä alueen elinkeinoelämälle, sanoo alueellisesta lentoasemaverkostosta vastaava johtaja Jani Jolkkonen.

– Taloudellisilla mittareilla katsottuna lentoaseman kehitys on ollut hyvää ja kannattavuus on noussut. Viime vuonna oltiin koko vuoden osalta lähellä positiivista käyttökatetta. Lentoasemalla on lisäksi panostettu kaupallisten palveluiden kehittämiseen. Erityisesti ravintolapalvelut saavat kiitosta matkustajilta ja päivittäisiltä lounasruokailijoilta. Ravintolassa tehtiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys on Turun lentoasemalla hyvällä tasolla, Jolkkonen jatkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Finavia on panostanut Turun lentoasemaan. Esimerkiksi vuonna 2015 Finavia investoi 14 miljoonaa euroa Turun lentoaseman peruskorjaukseen. Silloin uusittiin lentoaseman lentoliikennealueet sekä myymälä- ja kahvilatilat.

Lentoaseman päällikkönä ja samalla Länsi-Suomen aluejohtajana toimii Juha Aaltonen. Turun lentoasema työllistää noin 30 Finavian työntekijää sekä lukuisia muita työntekijöitä kaupallisista palveluista lento- ja huolintayhtiöihin.

Turun lentoaseman matkustajamäärä on kasvanut viime vuosien aikana. Viime vuonna Turun lentoasema palveli yhteensä 369 432 matkustajaa, joka oli 10,7 prosenttia edellistä vuotta enemmän.

Turusta lennetään reittilentoja Helsinkiin, Maarianhaminaan, Tukholmaan, Gdańskiin, Kaunasiin, Riikaan, Krakovaan ja Skopjeen. Reitti Lontoon lähelle Lutoniin loppuu lokakuussa. Ensi kesänä avataan reitit Varsovaan ja Kutaisiin, Georgiaan. Lisäksi Turusta pääsee talvikaudella lomalennoilla Gran Canarialle ja Teneriffalle. Tärkeä osa Turun lentoaseman toimintaa on runsas rahtiliikenne.