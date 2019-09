Turun kirjastosilta valaistaan syksyllä kertaa erilaisina juhla- ja teemapäivinä. Teemavalaistukseen osallistuvat Turun kaupungin lisäksi erilaiset tahot, jotka haluavat näkyvyyttä tärkeän asian puolesta järjestettäville kampanjoilleen.

Valaistuksessa käytettävien värien merkitys voi vaihdella vuosittain.

Turun kirjastosilta on vuonna 2013 valmistunut Aurajoen ylittävä kevyenliikenteen silta.

Vihreä – Mitokondriotaudit

Lauantaina 14.9. Kirjastosillan vihreä valaistus muistuttaa mitokondriotaudeista. Ne ovat harvinaisia, eteneviä ja periytyviä sairauksia, joita yhdistävät energia-aineenvaihdunnan ongelmat. Light Up For Mito -tapahtuma, jossa julkisia kohteita valaistaan vihreäksi, on osa 15.–21.9. vietettävää Mitokondrio-tietoisuusviikkoa. Suomessa tapahtuman järjestäjänä toimii Mitokondrioyhdistys.

Turkoosi – Turun päivä

Sunnuntaina 15.9. Kirjastosilta muuttuu turkoosiksi Turun päivän ja 790-vuotiaan Turun kunniaksi. Turun päivää juhlistetaan monipuolisella ohjelmalla ympäri kaupunkia viikonlopun ajan. Turun päivää on vietetty vuodesta 1961 lähtien.

Oranssi – Potilasturvallisuus

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Maailman potilasturvallisuuspäivä (World Patient Safety Day) värittää Kirjastosillan oranssilla valolla tiistaina 17.9. Maailman terveysjärjestö WHO:n lanseeraama kansainvälinen kampanja kasvattaa tietoisuutta potilasturvallisuudesta ja kehottaa ihmisiä osoittamaan sitoutumisensa terveydenhuollon turvallisuuden parantamiseen.

Punainen – Maailman sydänpäivä

Maailman sydänpäivänä 29.9. punaisena hehkuva Kirjastosilta muistuttaa tänä vuonna paitsi sydänten myös ympäristön hyvinvoinnista. Sydänliitto kampanjoi sydänpäivänä kasvisten ja niiden määrän lisäämisen puolesta päivittäisessä ruokavaliossa: valinta sydämelle on myös valinta ympäristölle. Sydänliitto kannustaa myös pukeutumaan punaiseen sydänpäivänä.

Vaaleanpunainen – Roosa-nauha -kampanja

Perjantaina 11.10. Roosa-nauha -kampanja värjää Kirjastosillan vaaleanpunaiseksi. Kampanja on Syöpäsäätiön vuosittainen keräys, jonka symboli on roosan värinen silkkinauha. Koko nauhan myyntihinta lahjoitetaan Syöpäsäätiölle suomalaisen syöpätutkimuksen ja neuvonnan hyväksi. Turun kaupunki tuo kampanjaa esille Kirjastosillan valaisulla jo neljättä kertaa.

Punainen – 22q11.2-deleetio-oireyhtymä

Punaisella valaistuksella edistetään tietoisuutta harvinaissairauksiin kuuluvasta 22q11.2-oireyhtymästä perjantaina 22.11. Se on yleisin kromosomioireyhtymä Downin syndrooman jälkeen, mutta vielä erittäin tuntematon. Sairaus rasittaa koko kehon kaikkia elinjärjestelmiä. Suomessa tietoa oireyhtymästä jakaa 22q11 Finland ry.

Sinivalkoinen – Itsenäisyyspäivä ja uudenvuodenaatto

Itsenäisyyspäivä 6.12. ja uudenvuodenaatto 31.12. näkyvät Kirjastosillalla Suomen lipun mukaisena sinivalkoisena valaistuksena vuosittain.