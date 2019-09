Veden keittokehotus Pyhärannassa jatkuu ainakin maanantaille

Pyhärannan kunnan vesilaitos ja terveysvalvonta kertoivat keskiviikkona, että käyttövesi on keitettävä ennen ruoanlaittoa ja juomista Santtion, Nihtiön, Kaunissaaren, Reilan, Rihtniemen ja Kukolan kylissä. Veden laatu täyttää vaatimukset jakeluverkon muilla alueilla.

Kunnan alueelta otetuista vesinäytteistä on löydetty suolistoperäisiä enterokokki -bakteereita. Bakteerin esiintyminen vedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta. Vesilaitoksen mukaan talousveden kloorausta on lisätty ja kloorin haju voi tuntua vedessä selvästi.

Kloori tappaa haitalliset mikrobit, eikä aiheuta terveyshaittaa vaan turvaa talousveden mikrobiologisen laadun.

Pyhärantalaiset voivat peseytyä normaalisti.

Eemelintien alkupäähän Reilan koululle on tarkoitus tuoda vedenjakeluauto torstai-iltapäivän aikana. Vettä voi hakea omaan astiaan.

Jakeluautoa täytetään viikonlopun aikana tarvittaessa.

Sanomalehti Länsi-Suomen mukaan vedenkeittokehotus koskee noin 500–600 pyhärantalaista. Suolistoperäisiä mikrobeja on havaittu Kaunissaaren pohjavedenottamolta tulevassa vedessä. Ne Pyhärannan kunnan osat, jotka käyttävät Uudenkaupungin vettä, voivat käyttää hanavettä normaalisti.

Pyhärannassa otetaan lisää näytteitä torstain aikana. Tutkimusten tulokset valmistuvat maanantaina 16. syyskuuta.