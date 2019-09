Länsikeskuksen Citymarket saa uuden kauppiaan helmikuun alussa – nykyinen kauppiaspariskunta jää eläkkeelle

Turun Länsikeskuksen K-Citymarket saa uuden kauppiaan 1. helmikuuta 2020.

Kauppiaan tehtävät ottaa omakseen diplomikauppias Juha Jylli Länsikeskuksen Cittarin nykyisen kauppiaspariskunnan Jukka ja Marjo Itkosen jäädessä eläkkeelle.

K-ryhmä Uusi kauppias Juha Jylli ottaa Länsikeskuksen ohjakset käsiinsä helmikuun alussa.

K-Citymarket Turku Länsikeskus on Juha Jyllin viides kauppapaikka. Aiemmin Jylli on pyörittänyt K-Market Jylliä (nykyisin Kyläsaari), K-Supermarket Ruokaporia, K-Citymarket Mikkolaa ja K-Citymarket Pori Puuvillaa.

Juha Jylli on suvussaan jo kolmannen polven kauppias, jolle kaupan maailma on ollut tuttu pienestä pitäen.

– On kunnia päästä kauppiaaksi näin loistavan hyvin toimivaan ja menestyvään kauppaan. Jukka Itkonen on tehnyt upeaa työtä kaupan valikoimien ja laadun sekä henkilökunnan osaamisen osalta. Toivon, että asiakkaat tulevat rohkeasti kertomaan, kuinka voimme entisestään kehittää kauppaa ja sen valikoimia. Myös yhteistyö paikallisten tuottajien ja alueen muiden kauppiaiden kanssa on asia, jota odotan innolla, Juha Jylli kertoo K-ryhmän tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Jari Laurikko Nykyinen kauppias Jukka Itkonen suuntaa vaimonsa Marjon kanssa eläkepäivien viettoon.

Itkosen kauppiaspariskunta ryhtyi tuolloin Suomen suurimman K-ruokakaupan kauppiaiksi alkuvuodesta 2010.

– Haluamme osoittaa lämpimät kiitoksemme asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille K-Citymarket Turku Länsikeskuksessa. Olemme toimineet K-Citymarket Länsikeskuksen kauppiaina 10 vuotta ja se on ollut hienoa aikaa. Nyt siirrymme hyvillä mielin pitkän kauppiasuran osalta eläkkeelle, kauppiaat Jukka ja Marjo Itkonen kiittelevät.

Henkilökunta siirtyy kauppiasvaihdoksen yhteydessä vanhoina työntekijöinä Juha Jyllin palvelukseen.